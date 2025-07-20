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排水量上看14500噸 美下一代驅逐艦還要裝定向能量武器

2025/07/20 17:32

美軍下一代驅逐艦DDG（X）。（取自網路）美軍下一代驅逐艦DDG（X）。（取自網路）〔記者涂鉅旻／台北報導〕外國軍聞網站《美國國防新聞週刊》報導，美國國會研究服務處本月發布報告，揭露美軍下一代驅逐艦（DDG（X））的性能規格，其排水量將達1萬4500噸，除了裝設96單元的垂直發射系統，也將裝上定向能量武器（directed energy weapons），藉此因應未來各式威脅。

《美國國防新聞週刊》（Defense News）18日引用美國國會研究服務處（CRS）報告提到，攸關下一代驅逐艦的研發預算，2026財年約編列1.335億美元（約新台幣39.23億元），並計畫在2030年代初期開始採購這型軍艦。

美軍下一代驅逐艦預料將成提康德羅加級巡洋艦、較早服役的伯克級驅逐艦繼任者，報告提到，下一代驅逐艦的排水量可能達1萬4500噸，比起美國海軍2024財年就造艦計畫所提出的設計，還要增加1000噸左右。

雖然這份報告對於新艦加大體積，是否與發展小型無人水面艦等艦隊現代化目標一致提出質疑，但對美國海軍而言，搭載神盾戰鬥系統的下一代驅逐艦依舊是要角。

據報導，該艦除了將提升續航力、降低噪音，也將比照伯克級驅逐艦裝設96單元的垂直發射系統，其中32單元的空間，可改裝12單元體積更大的飛彈。此外，該艦也將搭載定向能量武器系統，藉由雷射等手段破壞敵方目標。

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