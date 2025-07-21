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獨家》官兵別再借高利貸！國軍將自辦急難貸款 先修基金辦法訂財源

2025/07/21 11:54

國軍近期公告修正「國軍生產及服務作業基金收支保管及運用辦法」，將賦予急難救助貸款財源。圖為參加漢光演習的官兵。（資料照）國軍近期公告修正「國軍生產及服務作業基金收支保管及運用辦法」，將賦予急難救助貸款財源。圖為參加漢光演習的官兵。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕中央公教人員可借急難貸款渡過人生錢關，但國軍尚缺乏類似制度，部分為錢所困的官兵轉求助高利貸，衍生軍紀事件。為此，國防部正推動軍人急難貸款制度，近日啟動「國軍生產及服務作業基金收支保管及運用辦法」修正作業，將此基金納為軍人急難貸款財源，為後續新制度奠定基礎。

相較於中央公教人員遭遇急難狀況時，可依「中央公教人員急難貸款實施要點」，至多借貸120萬元應急，最長還款期限達6年，利率則依照郵政儲金的2年期定存機動年利率，減掉年息0.025％計算，目前為1.695％。

不過，國軍目前尚無相關機制，官兵若面臨人生難關，得自行辦理貸款，若財務缺口較大者，甚至得求助地下錢莊，衍生借貸風波、軍紀事件。

國防部長顧立雄4月曾表示，國軍已向行政院提出急難貸款案子，細節尚在研擬。（資料照）國防部長顧立雄4月曾表示，國軍已向行政院提出急難貸款案子，細節尚在研擬。（資料照）國防部長顧立雄今年4月答覆國民黨立委徐巧芯質詢時表示，國軍已向行政院提出急難貸款案子，細節尚在研擬，考量工作性質，盼貸款利率、額度皆能比公教人員再高一些。

為此，國防部17日公告「國軍生產及服務作業基金收支保管及運用辦法第一條、第五條修正草案」，將「現役官兵急難貸款」納入基金設置目的與用途，藉此紓解現役官兵本人、配偶、直系血親傷病、喪葬、災害、育嬰、產後護理、長期照護或其他急難原因所需資金。至於國軍急難貸款的確切法源，則尚待公布。

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