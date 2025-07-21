前黑貓中隊駐地大變身 好久不見的F-104戰機將現身航空城博物館

原展示在基隆役政公園的空軍TF-104G戰機，去年底轉移到前空軍桃園基地後，即將在本周四的桃園航空城博物館試營運首日，以嶄新面貌和大家見面。（本報資料照；文化局提供）

〔記者陳治程／台北報導〕我國空軍現有多支戰術戰鬥機聯隊，分駐各縣市對應北、中、南、東的空防任務；但許多人可能不知道，今日的桃園國際機場旁，過去也曾長期駐有戰鬥機、更是「黑貓中隊」發源地，這就是前空軍桃園基地；不過，因應桃園航空城發展，此處已轉作航空城博物館，並將於本周四（24日）試營運，而久違回歸的第一彈，即是好久不見的「星式」F-104戰機。

根據規劃，試營運期間的首波展覽將在05警戒區機庫登場、並持續至8月底，主要包含空軍先驅、抗戰時期名將周至柔將軍的文物特展，以及好久不見的F-104「星式」（Starfighter）戰鬥機實體展示，不只讓民眾認識空軍歷史，更進一步觀賞曾捍衛領空38年的一代名機，深刻體驗桃園航空文化。

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F-104「星式」戰鬥機曾在我國服役38年，是空軍上個世紀的戰鬥機主力機種，隨著1990年代陸續換裝IDF、F-16和幻象2000-5三型二代機，該機型最終也在1998年全數除役。（中華民國空軍官方Facebook）

我國最早於1960年起操作F-104戰機、是為「阿里山計畫」，其上看2馬赫的超音速攔截性能，曾使空軍在1970、1980年代掌有台海空優；但隨著該機停產、後勤消失性商源浮現，空軍F-104機隊的妥善率、失事率此消彼長，在經歷11次阿里山計畫、解除戰備和逐批封存後，最終於1998年5月22日除役。

現駐東部花蓮基地的空軍第五戰術戰鬥機聯隊（簡稱五聯隊），過往在401聯隊時期即常駐於桃園基地；不過，在18年前移交海軍後，桃園基地最終仍在2013年廢除，並在桃園市升格後以市定古蹟身分變身「桃園航空城博物館」，在本周四（24日）展開試營運，宣告回歸。

前空軍桃園基地曾為今日花蓮五聯隊在401聯隊時期的駐地，更早之前，還曾是知名但神秘的U-2偵察機「黑貓」中隊起降場，以及日治時期的主要飛行場之一。（取自「航空城博物館園區—05警戒區」官方Facebook）

桃園市政府指出，「桃園航空城博物館」機棚空間已依文化資產保存標準優化，設置空調與濕度控制設備，營造適宜文物保存的環境。此展館不僅重現二戰歷史與空軍精神，更將成為桃園發展航空文化的重要地標。

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