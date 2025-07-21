「增程雄三」飛彈無緣亮相9月航太展 射程400公里成最強反制戰力

今年漢光41號演習最大的亮點，就是射程可達400公里的增程型雄三飛彈已經加入戰備，並且納入海軍海鋒大隊機動中隊的作戰部署，不過，今年9月舉行的航太國防展中，仍是無緣公開亮相。（資料照，記者方瑋立攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕2025「台北國際航太暨國防工業展」將在今年9月舉行，國防部將由中科院丶軍備局與各兵工廠，聯合組成「國防館」參展，對於射程可達400公里丶各界期待很高的「增程雄三」飛彈系統，軍方人士今天指出，為維持「增程雄三」飛彈系統是國軍最強反制戰力，避免相關資訊外流，此次仍不會公開亮相，無緣與國人見面。

據了解，在2023年的航太國防展前，中科院便有意將當時正進入量產的「增程雄三」飛彈系統，在航太國防展出展出巨大的彈箱，讓國人了解國防自主的進展與實力，國防部一度應允，但在最後一刻，還是踩了煞車。

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此次在漢光41號演習期間，總統賴清德本月15日前往新北八里視導國防部「漢光41號」實兵演習時，由海鋒大隊操作的「增程雄三」反艦飛彈發射車首度亮相，增程雄三飛彈發射箱的橫向「彈箱加強肋」多達21道，比雄三飛彈的18道來得多，顯見彈體更大、長度更長，消息一出，讓國人眼睛一亮，許多軍事迷都在網路社群上表態，期待能在2025 航太國防展中，親眼看到「增程雄三」飛彈系統的本尊，但軍方人士說，目前還不適宜讓「增程雄三」飛彈系統公開亮相，也許2027年航太國防展才是適合的時機。



「海鋒大隊」目前作戰主力為國造改良型雄二丶雄三及增程型雄三飛彈。現役雄二飛彈的標準接戰射程為80浬（148.16公里），最新量產中的雄二反艦飛彈則是改良精進款，射程估計可達160公里至200公里之間，在反電子干擾的設計上，已與歐美國家先進反艦飛彈同等級。現役雄三飛彈標準接戰射程為150公里至200公里之間，最大射程可達250公里，增程型雄三飛彈的最大射程據稱可達400公里，大大提升我國反艦飛彈的接戰範圍。

「海鋒大隊」反艦飛彈目前作戰主力為國造改良型雄二丶雄三及增程型雄三飛彈。圖為雄三反艦飛彈於沱江級艦上發射。（軍聞社）

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