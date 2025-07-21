中國神秘12聯裝防空飛彈車首曝光！專家：專剋無人機飽和攻擊

中國最新型中程防空飛彈發射車在市區道路上行進，車體採用8×8輪型底盤，配備12枚垂直發射飛彈，是首次公開曝光的新型防空系統。（翻攝自微博）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據社群媒體上流傳的一段影片，一款前所未見、搭載12枚飛彈的中國新型中程防空系統首度曝光。軍事新聞網站《Defence Blog》分析，其設計宗旨在於反制大規模的無人機「飽和式攻擊」，顯示解放軍正積極強化其區域防空能力。

據報導，這款在市區道路上進行轉移的飛彈發射車，採用了現代化的8x8輪式底盤，觀察家普遍認為，它可能是中國現役「紅旗-16」（HQ-16）防空系統的重大升級版。值得注意的是，這款武器從未在中國歷次閱兵中亮相，也未見於任何官方公開資料。

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與現有的、通常為6聯裝的紅旗-16系列相比，這款新型發射車最顯著的進化，便是其火力密度翻倍的12聯裝設計。國防分析家指出，此一構型顯然是為了優化對抗由大量巡弋飛彈或無人機蜂群發動的「飽和式空中威脅」。

國防空飛彈車輛的後視畫面，可清楚看到雙層6聯裝發射模組配置，顯示其具備一次發射大量攔截彈的能力，疑似為HQ-16系列大幅升級型。（翻攝自微博）

中國軍事論壇「新浪軍事」上一位專家評論道：「這種配置暗示了其專注於飽和防禦，能為對抗高強度攻擊提供快速反應能力。」

該系統的外觀也引發熱議，許多觀察家認為其設計風格，與俄羅斯新型的S-350「勇士」（Vityaz）系統高度相似。兩者在定位上都用於承擔中層防空任務，以填補如紅旗-9或S-400等高空戰略防禦系統、與短程點防禦系統之間的火力空缺。

截至目前，中國官方媒體與國防部門尚未對這些影像發表任何評論，使得這款新型防空系統的真實型號、性能與部署狀態，依然充滿謎團。

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