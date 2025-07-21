史上首次！中國、越南將舉行聯合陸軍演習 劍指美國關稅壁壘

中國國家主席習近平與越南國會主席陳青敏（右）於2025年4月14日在河內握手，象徵雙邊政治與軍事關係日益升溫。（路透）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國國防部20日宣布，將與越南於本月在廣西舉行兩國史上首次聯合陸軍演習。此舉標誌著雙方軍事關係的深化，其背後動機，直指兩國為處理美國關稅政策所面臨的共同壓力。

中國國防部聲明指出，此次以「邊境聯合巡邏訓練」為主題的演習，旨在「進一步深化兩軍務實合作」。儘管中越過去曾進行多次海軍及邊防巡邏，但陸軍層級的聯合演訓尚屬首次。

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《彭博》報導，這次首次舉行的陸軍演訓，發生在複雜的政經角力背景之下。作為出口大國，越南正極力說服華盛頓降低對其商品的關稅，但美國總統川普7月稍早突然宣布對越南課徵20%關稅，使河內方面措手不及。與此同時，中國作為越南最大的貿易夥伴，也警告各國不要為了與美國的協議而損害北京的利益。

報導指出，事實上，儘管存在領土爭端，這兩個由共產黨領導的鄰國近幾個月來的軍事關係已顯著升溫。今年4月，中國解放軍部隊史無前例地參加了越南紀念西貢解放的年度閱兵；同月，兩國國防部長會晤，承諾加強防務合作，並完成了在北部灣的第38次聯合海軍巡邏。

然而，值得注意的是，雙方在深化合作的同時，於南海的領土爭端卻從未停歇。越南一直是批評北京南海活動最激烈的國家之一，並持續在南沙群島其所佔據的島礁上，進行填海造陸與軍事設施建設。

外界也觀察到，相較於對菲律-賓在南海行動的強烈反應，北京方面對河內的舉動，至今在公開場合大多保持克制。分析認為，這反映了在美國與其條約盟友菲律賓深化防務夥伴關係之際，中國更傾向於拉攏越南，以務實的態度處理分歧，優先面對共同的外部壓力。

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