在澳洲大秀火力後 美軍「海馬士」也要在大馬「短劍」演習實射

美國、澳洲與新加坡日前於「護身軍刀」演習，大秀海馬士火力。（取自美國陸軍網站）

羅添斌／核稿編輯

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕「海馬士」多管火箭系統在烏克蘭大放異彩後，持續獲得多國青睞採購、換裝。繼美軍近期攜手澳洲、新加坡操作「海馬士」系統，在「護身軍刀」演習中展現熾盛火力後，美、澳、馬來西亞也將在大馬「短劍打擊」演習之中，再度展示這型多管火箭系統的威力，備受外界關注。

美軍、澳洲國防軍與馬來西亞陸軍官兵將於「短劍打擊」演習大展身手。（取自美國陸軍網站）根據美國陸軍發布訊息，其與澳洲國防軍、馬來西亞陸軍攜手，自17日至31日實施「短劍打擊25」（Keris Strike 25）演習，這場以馬來西亞傳統特殊短劍為名的軍演，已邁入第30屆，今年一共動員2755名官兵參與。美方也證實，美國將首度於馬來西亞動用「海馬士」系統，與大馬的ASTROS多管系統進行協同打擊演練。

在此之前，美國、澳洲與新加坡才在「護身軍刀」演習之中，同時進行「海馬士」的實彈射擊，也是這型軍備首度在澳洲進行實彈驗證。

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國軍已獲得首批11套海馬士系統，並投入漢光實兵演息之列。（資料照）兼具高機動性、遠程精準打擊火力的「海馬士」系統，已成美國與盟邦炙手可熱的武器，我國已獲得首批11套系統，並於今年5月完成首次實彈射擊，第二批18套系統預計明年抵台；駐守夏威夷的美國陸軍第25步兵師，也已啟動海馬士系統換裝工作，將引進16套系統汰換部分155公厘、105公厘牽引式榴彈砲。美國陸軍第25步兵師陸續換裝海馬士系統。（取自美國陸軍網站）



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