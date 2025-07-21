今夏海試動起來 美DARPA曝「挑戰號」無人艇最新航行畫面

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕美軍近年發展無人艦艇不遺餘力，不只運用現有商規船隻改造為試驗中、大型軍用儎台，先後驗證海上整補、跨洋航行及前進部署等能力，也同時探索全無人艇的設計和應用潛能；對此，美國國防高等計畫研究署（DARPA）今年初亮相USX-1無人艇實體後，近日再釋出航行影片，預告海試的「新挑戰」即將開始。

國防高等計畫研究署18日在官方社群發布影片指出，旗下無人艦艇計畫（NOMARS）首艘原型艇「挑戰號」（Defiant），能在無人介入操作的情況下在海上自主運作一整年，而接下來將展開可靠性、耐受度驗證的海試任務，並在影片中打上「 Coming Soon」（即將到來），確認實際運作測試已近在咫尺。

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美國國防高等計畫研究署（DARPA）的USX-1「挑戰號」無人艦艇原型艇，今夏將展開海試。（美國DARPA官網）

「挑戰號」為DARPA委由英國SERCO國防集團建造的自主無人艇原型艇，長180英尺（約54.86公尺）、排水量240噸；外國軍聞媒體「Naval News」曾分析其艇身設計指出，其中段可安裝英國貝宜系統（BAE）的「自適應甲板發射系統」（ADL），整合Mk25發射系統、或是Mk41垂直發射系統已具備自衛、打擊能力，20日報導則指出，該艇裝有Argos前視聲納，可提升避障能力和整體戰場感知。

國防高等研究計畫署表示，「挑戰號」（USX-1）排除了人為操作考量，及任務系統裝置，透過開創性的船舶設計，驗證自主無人艇的建造效益、動力效率，以及運作可靠性、戰場生存性等指標優勢，以滿足美國海軍分散式海上行動的作戰概念。

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