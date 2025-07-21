受中東衝突啟發 美F-16戰機掛42枚火箭彈 反無人機火力翻倍

一架美國空軍第20聯隊的F-16戰機，日前在南卡州駐地接受武裝掛載，可見兩翼各裝有三聯裝的LAU-131火箭彈莢艙丶每具七枚，使其反無人機火力多達42枚，較先前翻倍。（美軍DVIDS網站）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕無人機攻擊戰術成熟，各國紛紛建立反無人機體系，除了「軟殺」干擾外，武器「硬殺」也是方法之一，而後者的成本問題限制了戰術效益；隨著美軍以精準火箭彈擊殺中東胡塞武裝的無人機，這道問題似乎有了解答。近期照片顯示，美軍F-16戰機未來可在兩翼各掛一組三聯裝丶每具七枚的火箭彈發射器，使其反無人機火力翻倍，並朝F-15E型機看齊。

美軍「國防視覺資訊發布服務」（DVIDS）15日發布照片顯示，一架位於南卡州肖空軍基地（Shaw Air Force Base）的F-16戰機剛接受武器掛載；值得一提的是，除了兩翼外側的AIM-120、AIM-9X空對空飛彈，以及機身兩側的副油箱外，該機還掛有兩套火箭彈發射器，每套則有三具LAU-131發射莢艙、每具七枚，這使得一架F-16可用以反無人機的火力直接翻倍。

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一架部署至中東的F-15E戰機，兩側各掛載了三套火箭彈莢艙，用以高效打擊自殺無人機等不對稱空中威脅。（美軍中央司令部官方Facebook）

美軍中央司令部（CENTCOM）今（2025）年三月曾證實，旗下戰鬥機已運用AGR-20「先進精確武器殺傷系統」（APKWS II）打擊無人機；五月底更公開一架部署至中東的F-15E戰機兩側，各掛有三具火箭彈發射莢艙，而本文所提的F-16型機看齊前者增加精準火箭彈掛載，使高價值的戰機能更有效應對自殺無人機的突襲。

AGR-20是英國貝宜系統結合Hydra 70火箭彈、WGU-59/B導引段及M282多用途彈頭打造而成的精準導引火箭彈，除掛載至F-16、A-10、AV-8B等戰鬥機，也可部署在美軍AH-64E攻擊直升機、MH-60S反潛直升機上，搭配Litening雷射標定莢艙，有效打擊空中無人機威脅。

不只如此，貝宜日前還在美陸軍靶場，以改良的Malloy T-150貨運無人機發射APKWS精準導引火箭彈，成功發射並命中空、地目標，展現該彈藥的部署彈性，以及低價、高效的打擊效益，對於主要仰賴35快砲遂行反無人機硬殺的我國而言，不失為可參酌採用的新興手段。

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