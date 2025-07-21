美軍演練為「海馬士」空中快遞 魚鷹機空投火箭彈彈艙深入敵後

在澳洲「護身軍刀2025」演習中，一架隸屬美國陸戰隊的MV-22B魚鷹機，正為地面的HIMARS火箭系統進行空中彈藥補給。（圖：美國國防部）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍事新聞網站《Army Recognition》報導，在澳洲舉行的「護身軍刀2025」（Talisman Sabre 2025）聯合軍演中，美國陸戰隊演練了一項關鍵戰術：使用MV-22B「魚鷹」（Osprey）運輸機，為M142「海馬士」（HIMARS）火箭系統進行快速空中彈藥補給，驗證了在未來高強度衝突中，維持遠程精準火力的嶄新模式。

此次任務由隸屬「陸戰隊達爾文輪換部隊」的第363中型傾轉旋翼機中隊（VMM-363）執行。演練的核心，在於解決當代戰場上HIMARS這類神兵利器的「阿基里斯腱」，其作戰效能與持續的彈藥補給直接相關，而傳統的地面卡車運輸隊伍，在分散式作戰環境下極易遭受攻擊。

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為此，陸戰隊投入了兼具直升機垂直起降能力、與固定翼飛機速度航程的MV-22B魚鷹傾轉旋翼機。魚鷹機能夠從兩棲攻擊艦等海上平台或偏遠基地起飛，以超過時速430公里的速度，將重達數千公斤的HIMARS火箭彈彈艙，精準空投至前線作戰單位。

這種「空中快遞」的模式，讓地面上的HIMARS部隊能夠擺脫對傳統後勤渠道的束縛，即便在補給線被切斷或難以觸及的高強度對抗環境中，也能快速完成再裝填，維持不間斷的射擊節奏與高度機動性。

更深層的戰略意義在於，此次演練完美展示了「海陸聯通」的作戰概念。作為部署在兩棲攻擊艦上的關鍵航空資產，魚鷹機成為了連結「海基後勤樞紐」與「陸基火砲平台」的戰略橋樑。

此舉驗證了美軍能夠在不依賴易受攻擊的港口或陸路運輸線的情況下，將武力從海上投射至陸地深處，並為其提供持續支援。這項能力的成功，是確保作為精準火力基石的HIMARS，能在任何戰區持續保持戰備狀態的關鍵進展。

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