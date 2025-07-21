自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

太狂！法國新創開發「GOBI」無人機 1分鐘內擊殺神風機

2025/07/21 14:03

法國新創公司 Harmattan AI 開發的 GOBI 高速無人機攔截器，可於戰場上自動追蹤並攔截敵方無人機。圖為 GOBI 無人機飛行示意圖。（圖：Harmattan AI）法國新創公司 Harmattan AI 開發的 GOBI 高速無人機攔截器，可於戰場上自動追蹤並攔截敵方無人機。圖為 GOBI 無人機飛行示意圖。（圖：Harmattan AI）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕法國國防科技新創公司 Harmattan AI 近日宣布，其研發的高速無人機攔截器「GOBI」已完成實測並進入量產階段，專門用於反制如伊朗製「見證者-136」（Shahed-136）等滯空彈藥。這款重量不到2公斤的輕型無人機，能在發射後1分鐘內鎖定並擊落敵方無人機，成為低成本無人機威脅下的新一代防空解方。

根據《defense blog》報導，Harmattan AI 強調，GOBI 系統具備「自主、可擴充且隨時可戰」的特性，能在複雜作戰環境中自動偵測、追蹤並摧毀敵方無人機，為戰場單位或重要設施提供即時防空保護。該攔截器能與現有指管系統整合，實現資料共享與敵我識別，降低誤擊風險。

此系統不僅硬體設計強調模組化與快速部署，更結合深度人工智慧（AI）運算與戰場測試經驗，使其能在密集無人機襲擊下迅速反應。尤其在烏克蘭戰場上，俄軍大量部署如Shahed系列的滯空攻擊機，已對傳統防空系統構成極大壓力，也推動北約國家尋求新型反制方案。

Harmattan AI 成立於2024年4月，僅用不到15個月便宣布與北約某成員國簽下數百萬美元合約，提供 AI 小型無人機系統。該公司指出，首批產品預計於今年10月中旬交付。執行長暨共同創辦人姆加里（Mouad M’Ghari）表示：「這不只是一份合約，更是對我們使命的肯定。」

他進一步強調，GOBI 不只是科技產品，而是代表一種全新軍事產業節奏：「我們從概念起步，到取得主要軍方合約，不到1年。這正是我們要為全球防衛產業立下的新標準。」

在當前無人機平民化與戰場擴散的趨勢下，類似 GOBI 這類具備高度自主性、可規模化生產的攔截器，正逐漸成為各國軍方積極投資的新焦點，顯示AI主導的低空防衛時代正加速到來。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中