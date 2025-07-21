太狂！法國新創開發「GOBI」無人機 1分鐘內擊殺神風機

法國新創公司 Harmattan AI 開發的 GOBI 高速無人機攔截器，可於戰場上自動追蹤並攔截敵方無人機。圖為 GOBI 無人機飛行示意圖。（圖：Harmattan AI）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕法國國防科技新創公司 Harmattan AI 近日宣布，其研發的高速無人機攔截器「GOBI」已完成實測並進入量產階段，專門用於反制如伊朗製「見證者-136」（Shahed-136）等滯空彈藥。這款重量不到2公斤的輕型無人機，能在發射後1分鐘內鎖定並擊落敵方無人機，成為低成本無人機威脅下的新一代防空解方。

根據《defense blog》報導，Harmattan AI 強調，GOBI 系統具備「自主、可擴充且隨時可戰」的特性，能在複雜作戰環境中自動偵測、追蹤並摧毀敵方無人機，為戰場單位或重要設施提供即時防空保護。該攔截器能與現有指管系統整合，實現資料共享與敵我識別，降低誤擊風險。

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此系統不僅硬體設計強調模組化與快速部署，更結合深度人工智慧（AI）運算與戰場測試經驗，使其能在密集無人機襲擊下迅速反應。尤其在烏克蘭戰場上，俄軍大量部署如Shahed系列的滯空攻擊機，已對傳統防空系統構成極大壓力，也推動北約國家尋求新型反制方案。

Harmattan AI 成立於2024年4月，僅用不到15個月便宣布與北約某成員國簽下數百萬美元合約，提供 AI 小型無人機系統。該公司指出，首批產品預計於今年10月中旬交付。執行長暨共同創辦人姆加里（Mouad M’Ghari）表示：「這不只是一份合約，更是對我們使命的肯定。」

他進一步強調，GOBI 不只是科技產品，而是代表一種全新軍事產業節奏：「我們從概念起步，到取得主要軍方合約，不到1年。這正是我們要為全球防衛產業立下的新標準。」

在當前無人機平民化與戰場擴散的趨勢下，類似 GOBI 這類具備高度自主性、可規模化生產的攔截器，正逐漸成為各國軍方積極投資的新焦點，顯示AI主導的低空防衛時代正加速到來。

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