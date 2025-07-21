把漢光沒打的都打回來 陸軍重砲射擊、國軍精準彈藥射擊下月登場

陸軍八軍團往年實施重砲射擊情形。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今年調整實彈演訓規劃，將各軍團原本一年實施一次的「重砲射擊」訓練，改為每半年舉行一次，陸軍六軍團、八軍團都已排定於8月進行下半年度訓練。同時，國軍也預計在8月中旬舉行「精準彈藥射擊」演訓，屆時將動用各式飛彈與中科院研製的「快奇」無人艇丶攻擊無人機，驗證各項裝備性能與作戰能力。

國軍「漢光41號」實兵演習上周落幕，台灣本島部隊皆採實兵驗證，實彈射擊則分散至其他年度訓練計畫之中。「重砲射擊」為國軍六、八、十軍團砲兵的年度重要演訓，將動用大量的M109、M110自走砲、牽引式榴彈砲參與。國防部自今年起調整訓練流路，自一年一次增為半年一次，同時也延續近年做法，納入「高射界射擊」等課目，藉此磨練砲兵部隊的戰力。

第四作戰區在中共2022年圍台軍演後實施重砲射擊，官兵在砲彈寫上「台灣加油」等字眼。（資料照，第四作戰區提供）根據漁業署「射擊通報」專區公開資訊，駐守北部的陸軍六軍團將於8月11日、12日、15日之間辦理「射擊訓練」，地點選在新竹新豐一帶，最大彈道高度為17500呎（約5334公尺），並將出動無人機監視效果；位於南部的陸軍八軍團則在8月26日至29日間，在屏東楓港進行地面武器射擊，最大彈道高度16000呎（約4877公尺），皆與火砲實施「高射界射擊」的條件相符。

另外，國軍原計畫將戰車、迫擊砲的實彈射擊課目，納入各軍團的重砲射擊之列，不過，各軍團於今年上半年實施這項演訓時，未見戰車、迫砲的身影，是否於下月施訓時安排有待觀察。

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中科院「快奇」無人艇日前在宜蘭蘇澳一字排開。（資料照，李忠衛授權提供）除了火砲射擊，國防部也規劃在下月中旬舉辦「海空精準彈藥射擊」，將驗證國軍各式飛彈戰力，由中科院研製的「快奇」攻擊型無人艇與攻擊型無人機，也可望在此操演亮相，作為日後量產與否的重要依據。

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