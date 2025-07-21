泰國控柬埔寨埋地雷！柬方反駁：泰方士兵越境挑釁在先

一名泰國民眾20日在曼谷柬埔寨大使館前抗議，手持圖畫控訴泰國士兵巡邏時踩到地雷受傷，要求柬方負責。兩國邊境局勢自5月短暫交火後持續升溫，近期再因地雷事件加劇對立。（歐新社）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕泰國與柬埔寨的邊境爭端急速升溫。根據《彭博》報導，泰國20日晚間發表聲明，指控柬埔寨在泰國境內埋設地雷導致其士兵受傷；柬埔寨則斷然否認，反控泰國士兵入侵其領土，並暗示此舉是為蓄意挑起更大衝突。

根據泰國外交部聲明，3名泰國士兵於7月16日，在位於邊境叢林地帶的既定路線上巡邏時，踩到地雷受傷。聲明強調，這些地雷並非泰國軍方使用的類型，且是近期才被埋設，此舉「公然違反國際法」。泰國表示，將依據聯合國《禁雷公約》對柬埔寨採取行動；值得注意的是，泰、柬兩國均為該公約的締約國。

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對此，柬埔寨國防部發言人索奇塔（Maly Socheata）發表聲明，「斷然否認」泰方指控。她反稱，是泰國士兵違反了2000年的協議，「偏離既定巡邏路線，並開闢一條進入柬埔寨主權領土的新路徑」。索奇塔更措辭強硬地反駁，質疑泰方動機：「他們的入侵行動因戰爭遺留的地雷而導致受傷。這是否是旨在挑起緊張局勢、蓄意將事態升級為對抗的行為？」

在此之前，兩國的緊張關係自5月底便已開始惡化。5月28日，雙方在同一地點「Chong Bok」地區爆發槍戰，造成一名柬埔寨士兵死亡。該事件已在泰國國內引發政治風暴，已遭停止的總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）因處理此事的方式，正遭受憲法法庭的調查。

目前，雙方在解決爭端的方式上仍存在根本分歧。泰國呼籲兩國合作，沿著邊境展開人道排雷工作。而柬埔寨則希望將Chong Bok等4個爭議地區的地位問題，提交給海牙的國際法院（ICJ）仲裁，但泰國並不承認該法院的管轄權。

自5月以來，兩國都已在邊境地區集結部隊，並限制了作為重要貿易通道的陸路口岸。外界擔憂，若緊張局勢無法降溫，恐將重演2011年那場導致數十人死亡的致命邊境衝突。

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