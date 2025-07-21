M60A3 TTS戰車重達52.6噸 能否安然開進航太國防展館成變數

國軍2輛執行性能升研製的M60A3 TTS戰車樣車，原規劃在今年9月的台北航太暨國防展中公開亮相，但因重量達到52.6噸，是否能順利開到室內展館成為一大變數。圖為M60A3戰車進行實彈射擊。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方已完成2輛經過性能提升的M60A3 TTS戰車，規劃要在今年9月的台北航太暨國防展中公開亮相，但相關人士說，M60A3 TTS為履帶型戰車，重量達到52.6公噸，若沒有鋪設完善的保護措施，恐對航太國防展的室內展覽場地造成破壞，令主辦單位傷透腦筋，若無解決辦法的話，很有可能就不予參展。

他表示，過去參與航太國防展的軍方裝甲車輛，大多數為輪型甲車，例如雲豹8輪甲車丶陸射劍二飛彈車及同系統的雷達車與快砲車等等，極少有履帶型戰車參與室內展館的展示，若是此次無法順利參與航太國防展的話，下半年有可能會選擇其他展示地點，讓國人了解M60A3 TTS戰車經過性能提升後的性能。

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陸軍現役M60A3戰車引擎、觀瞄射控與週邊配備使用已超過30年，其戰鬥力難與共軍現代化主力戰車抗衡；基於提高戰場生存力和增加火力為優先前提下，國軍委託中科院等單位針對 460 輛M60A3戰車進行性能提升，希望在最佳成本效益下，提升戰鬥力、安全防護力與裝備妥善率，守衛國土安全，並選定2輛戰車擔任性能提升的原型車。

據了解，性能提升項目除了裝設新型戰車射、砲控及觀瞄系統，換裝新生產的105公厘砲管之外，還將裝設戰車專屬「環景雷達警示系統」及夜間輔助熱顯像儀等多項裝備，提供較佳戰車週環境觀察力。

環景雷達警示系統及夜間輔助熱顯像儀等多項裝備，可將車外攝影機所觀察影像傳送至駕駛及車長頭盔螢幕，提供較佳車週環境觀察力，讓駕駛無視野死角，未來戰車性能提升案完成部署後，民眾在路上看到老舊戰車加裝後照鏡的情景，將不復存在。

軍方現役的雲豹系列甲車，車內裝設有環景雷達警示系統，但車齡老舊的M60A3戰車並未同步裝設。（資料照）

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