劍指中國 美軍9月起在南韓部署MQ-9無人機

美軍將從9月起在南韓部署MQ-9「死神」無人機，為期約3個月。這是MQ-9首次在朝鮮半島進行長期輪調部署，據稱可能與駐韓美軍牽制中國的角色調整有關。（法新社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美軍將從9月起在南韓部署有「空中暗殺者」之稱的MQ-9「死神」（Reaper）無人機，為期約3個月。這是MQ-9首次在朝鮮半島進行長期輪調部署，據稱可能與駐韓美軍牽制中國的角色調整有關。

南韓「朝鮮日報」21日報導， 軍方消息人士20日透露，美軍計畫9月起在群山空軍基地部署MQ-9無人機。2023年3月，MQ-9首次在南韓部署後，不時會參與韓美、韓美日聯合演訓。2024年11月，韓美空軍首次出動MQ-9進行實彈射擊訓練。當時，MQ-9與南韓空軍的高空無人偵察機RQ-4B「全球鷹」（Global Hawk），合作進行打擊假想挑釁源頭的訓練。此次死神在南韓留駐數月，預計將提升與韓軍的聯合運用性。

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MQ-9可搭載空對地「地獄火」飛彈或雷射、全球衛星定位系統（GPS）導引炸彈，進行精確打擊和火力支援，一直被視為執行剷除北韓首腦層、摧毀挑釁源頭等「斬首打擊」任務的對朝遏制資產。2020年1月，美軍狙殺伊朗革命衛隊聖城軍指揮官蘇萊曼尼時，便是出動MQ-9。

由於MQ-9也具有情報蒐集能力，因此有觀察家認為，此次輪調部署也是為了應對在黃海（韓稱西海）不斷擴張勢力的中國。MQ-9可在最高約1萬5000公尺高空滯空14小時，利用高性能合成孔徑雷達（SAR）和紅外探測設備等，不分晝夜地開展監視偵察作業，即使遭遇惡劣天候，也能持續執行任務。

報導指出，中國近期持續在西海構築非法結構物、增設海上浮標、進行航空母艦訓練等活動。上半年，中國軍艦還曾進入距離群山空軍基地約142公里的海域。MQ-9常規作戰半徑約1100公里，以群山為基準，MQ-9作戰半徑可覆蓋中國北京、上海、杭州、青島等地。

由於美軍24架A-10攻擊機6月全部退役，MQ-9輪調部署應運而生。A-10被稱為「坦克殺手」，主要用來對付北韓的坦克部隊。軍方人士指出，A-10退場，MQ-9這類監視偵察資產遞補，反映駐韓美軍不僅要遏制北韓，還要牽制中國的意圖。

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