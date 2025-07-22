運輸直升機也能搞反潛 美陸戰隊員從機上「丟」聲納浮標

美陸戰隊近期在反潛演習中，利用改裝MV-22B魚鷹運輸直升機支援反潛行動，隊員從機上投放聲納浮標。（圖取自DVIDS）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍近期與荷、英、加等國進行「大西洋聯盟2025」聯合軍演，其中，美軍陸戰隊在與荷蘭進行的一場反潛演習中，利用改裝MV-22B魚鷹運輸直升機支援反潛行動，不僅讓陸戰隊能加入反潛戰鬥，也降低反潛戰鬥門檻，提高運輸直升機泛用性。

軍聞網站「USNI News」報導，陸戰隊隊員在魚鷹直升機上打開後艙門，投放A型聲吶浮標，第二潛艦大隊司令部海上作戰主管豪伊上校表示，「陸戰隊能否為反潛戰做出貢獻的問題已經過去」，目前正在完善陸戰隊的作戰方式，並將其納入艦隊作戰計劃。

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陸戰隊第二航空聯隊（MAW）10日表示，在「大西洋聯盟2025」期間，陸戰隊致力在反潛戰中擴大運用理論，以此作為強化戰區水下作戰指揮官的指揮範圍和彈性，該架構以驅逐艦、潛艦、海上巡邏機和直升機為核心。

新聞稿指出，陸戰隊發展了遠征指揮控制以及分散式感測器運用方面的能力，海軍研究辦公室（ONR）還在演習期間，支援聲納自動處理和指揮控制感測器工具，這些技術使陸戰隊的系統和平台，能夠為即時水下作戰做出貢獻。

報導指出，演習想定為一支叛軍使用無人機、彈道飛彈和其他武器對盟國發動海空攻擊，同時，支援叛軍的國家也部署重型武器。演習根據現實威脅設定場景，被認為是針對紅海。最初叛軍的抵抗有限，但最終升級為與武器供應國的戰爭。演習重點在於部隊整合訓練、雙邊偵察和模擬海軍海峽通行。

在美國航空母艦打擊群（CSG）的掩護下，聯軍艦艇模擬遠程飛彈、飛機和潛艦的攻擊。隨後，演習也模擬兩棲作戰演練，旨在先發制人摧毀陸地目標，並儘可能安全地通過狹窄的海峽。除了海上和空中兩棲登陸外，演習還進行了穿插任務，以摧毀部署在內陸的飛彈系統。

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