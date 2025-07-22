北韓明年再造5000噸級「崔賢級」軍艦 強化海上核打擊平台

南浦造船廠日前宣布，預計將於2026年10月10日，也就是北韓勞動黨創黨紀念日之前，再建造一艘同級艦。（圖擷取自朝中社）

黃其豪／核稿編輯

南浦造船廠日前宣布，預計將於2026年10月10日，也就是北韓勞動黨創黨紀念日之前，再建造一艘同級艦。（圖擷取自朝中社）

〔即時新聞／綜合報導〕北韓持續擴張海軍實力，繼今年公開2艘「崔賢級」5000噸級新型驅逐艦後，南浦造船廠日前宣布，預計將於2026年10月10日，也就是北韓勞動黨創黨紀念日之前，再建造一艘同級艦。

綜合《韓聯社》援引北韓官媒《朝中社》等外媒報導，南浦造船廠日前舉行誓師大會，宣布於2026年10月10日，也就是北韓勞動黨創黨紀念日之前，再完成一艘5千噸級的驅逐艦建造計畫。

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南浦造船廠廠長表示，將如期完成建艦任務，以實際行動貫徹黨中央建設強大軍隊的戰略，展現造船工人堅定不移的意志與創造力。

據了解，北韓今年4月26日首度公開5000噸級新型驅逐艦「崔賢號」，但原定於5月21日進行的第2艘同級艦下水儀式中，戰艦發生事故導致儀式中斷，平壤當局於6月12日重新舉行下水儀式，將修復後的驅逐艦命名為「姜健號」。

北韓領導人金正恩於姜健號的下水儀式上表示，從明年起，北韓每年部署2艘「崔賢」級或更大噸位的驅逐艦，積極推進海軍現代化與核武裝平台建設。

外界分析認為，北韓此舉不僅是強化傳統海軍戰力，更意圖以日漸成熟的核武與飛彈技術，打造具備海上核攻擊能力的作戰平台。

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