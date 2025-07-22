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捷克國民超挺烏 順利籌措8000萬元買6門砲
圖為蘇聯122公厘D-30牽引榴彈砲（北約代號2A18）。（圖取自X@front_ukrainian）
涂鉅旻／核稿編輯
〔記者吳哲宇／綜合報導〕俄烏戰爭持續逾3年，仍有民眾願意熱心捐款，捷克近日一項名為「送給普廷的禮物」慈善募款活動，順利籌得240萬歐元（約新台幣8247萬元），將為烏克蘭購買6門122公厘牽引砲，並直接運送到前線。
軍聞網站「Defense Blog」報導，這6門牽引砲為蘇聯時期於1960年代研發的D-30（2A18）榴彈砲，射程可達15.4公里，使用火箭助推彈則可達21.9公里，射速為每分鐘10至12發。儘管年代久遠，該武器仍在多個國家服役，並因其可靠性和容易操作而備受讚譽。
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報導指出，該慈善項目去年曾以300萬美元（約新台幣8837萬元），募得一架UH-60黑鷹直升機，過去更曾募得一輛價值5000萬克朗（約新台幣6992萬元）的RM-70多管火箭發射器，以及一輛價值3000萬克朗（約新台幣4195萬元）的T-72戰車。