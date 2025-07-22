美測試高機動飛彈 射程達120公里價格還比地獄火飛彈便宜

圖為美國陸軍正測試的「梭魚-100M」高速機動飛彈，可從直升機、地面發射器甚至運輸機上發射。（圖取自Anduril公司）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國陸軍近期正測試高速機動飛彈（HSMM），這款以安杜里爾公司「梭魚-100M」為基礎開發的新型飛彈，不僅可短距離打擊，也可觸及遠至120公里的目標，且成本還不到20萬美元（約新台幣589.3萬元），若這型飛彈測試成功，可望大幅壓低生產成本。

軍聞網站「Defence 24」報導，雖然當前這個飛彈計畫的目標，是開發相關技術（S&T）而非量產，但考量其性價比相當高，若開發成功，依然有可能投入生產。

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美國陸軍表示，該項目將在最後階段，整合先前開發的速度、射程、飛彈平台機動性和瞄準效能等能力。HSMM飛彈融合了火箭發動機、抗GPS導引、資料鏈、自主操作能力和有效載荷等方面的技術。它還計劃演示新型火箭推進系統的性能，以及精準目標捕獲軟體（PTAS）的自主能力。

報導指出，這型飛彈基於安杜里爾公司（Anduril）的「梭魚-100M」飛彈開發而來，雖然使用美國政府提供的零件作為測試配置。但根據製造商所稱，這型飛彈的成本預計不超過20萬美元。安杜里爾公司在新聞稿中指出，其射程是「地獄火」飛彈的十倍，有效載荷也與「地獄火」飛彈相似。

該飛彈的研發速度相對較快，設計和研發工作於2023年完成，風洞和飛行測試始於2024年，實彈測試則於今年5月開始進行，該飛彈的速度超過920公里，並展示了良好的機動性。

這型飛彈的測試平台是一架輕型飛機，但也可以從直升機、地面發射器甚至運輸機上發射。新系統計劃於2026年進行全面測試，安杜里爾在新聞稿中強調，「梭魚」飛彈採用軟體定義，可根據不斷變化的戰場需求，快速進行模組化修改。

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