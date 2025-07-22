保加利亞議會制丶總統親俄免驚 美准售NSM反艦飛彈促參北約行動

「海軍打擊飛彈」可陸射、艦射，為新一代的亞音速反艦飛彈典範。（彭博社檔案照）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕曾任空軍司令的保加利亞總統拉德夫 （Rumen Radev）以其親俄立場聞名，曾否決過國會援烏案。不過，議會內閣制的保加利亞，國會卻是相當挺烏克蘭，更曾在俄烏衝突爆發初期秘密提供基輔武器、燃料和彈藥。美國近期也批准軍售保國海軍打擊飛彈（NSM），可強化其在黑海對俄羅斯艦隊的威懾力量，並促進保國參與北約行動。

美國DSCA表示，已批准向保國出售價值約6.2億美元（約新台幣182億）的NSM反艦飛彈，以及3套Link-16戰術鍊和相關發射器、訓練彈、後勤技術服務等項目。

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DSCA表示，此次軍售將增強保加利亞應對當前和未來威脅的能力，為其提供一支能夠威懾對手並參與北約行動的可靠力量，這項擬議的銷售將支持其實現改善國家和領土防禦以及與美國和北約部隊互操作能力的目標。

由康士柏格公司研製的NSM海軍打擊飛彈，最初目的是取代挪威海軍的企鵝（Penguin）反艦飛彈，飛彈外型採用匿蹤設計，以增加敵人的反制難度。

海軍打擊飛彈全長3.96公尺，重407公斤，配備微渦輪公司（Microturbo）的TRI-40型渦輪噴射發動機，以及彈尾固態燃料火箭加力器，最大飛行速率為高次音速，最大射程超過185公里，具備超地平線（OTH）精確打擊能力。

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