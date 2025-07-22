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呆萌C-130真有喜感 巴基斯坦力士、梟龍彩繪機成今年RIAT航展亮點

2025/07/22 11:26

在今年英國RIAT 25航展中，巴基斯坦空軍將巨大的老鷹頭繪製於C-130機首，從正面看頗具呆萌喜感。（圖片取自@teepukhaleeq的X帳號）在今年英國RIAT 25航展中，巴基斯坦空軍將巨大的老鷹頭繪製於C-130機首，從正面看頗具呆萌喜感。（圖片取自@teepukhaleeq的X帳號）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕英國RIAT 25（Royal International Air Tattoo）航展於上週末圓滿落幕，今年原是以無人機為主題，不過日前印巴衝突卻意外打響了巴基斯坦的知名度，今年巴國也順勢派出了JF-17「梟龍」戰機、C-130「大力神」運輸機等全身彩繪機亮相，成為備受關注的另類亮點；其中，C-130將巨大的老鷹頭繪製於機首，從正面看頗具有呆萌的喜感。

今年英國RIAT 25中，巴基斯坦空軍派出旗下與中國合作生產的JF-17「梟龍」戰機、美製的C-130「大力神」運輸機，以及俄製的IL-78運輸機參展，不過日前在印巴衝突中打響知名度的中製殲-10CE此次並未參展。不過，巴基斯坦空軍仍是今年會場上不可忽視的亮點，該國的彩繪機們頻頻在相關社群中曝光。

巴基斯坦空軍將C-130施予全機彩繪，機身前段繪製了擬真的老鷹圖樣，垂直尾翼部分則以繽紛的色彩繪製了多款飛機。（圖片取自@PAFFalconsPK的X帳號）巴基斯坦空軍將C-130施予全機彩繪，機身前段繪製了擬真的老鷹圖樣，垂直尾翼部分則以繽紛的色彩繪製了多款飛機。（圖片取自@PAFFalconsPK的X帳號）

其中，最有趣也最值得一提的是的C-130彩繪機，巴基斯坦空軍將其施予全機彩繪，機身前段繪製了擬真的老鷹圖樣，垂直尾翼部分則以繽紛的色彩繪製了多款飛機，該機從正面看有如真的老鷹一般呆萌，頗具喜感。

此次參展的「梟龍」戰機被施予灰白相間的閃電圖騰，搭配以巴基斯坦國旗為意象的白綠色垂直尾翼，成為今年另類亮點之一。（圖片取自@PakistanFauj的X帳號）此次參展的「梟龍」戰機被施予灰白相間的閃電圖騰，搭配以巴基斯坦國旗為意象的白綠色垂直尾翼，成為今年另類亮點之一。（圖片取自@PakistanFauj的X帳號）

此外，梟龍彩繪機與性能飛行也是一大亮點，此次參展的「梟龍」戰機被施予灰白相間的閃電圖騰，搭配以巴基斯坦國旗為意象的白綠色垂直尾翼，在飛行的過程中展現整個「閃電」機背，相當帥氣。

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