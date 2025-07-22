烏克蘭防空壓力升高 德美再增5套愛國者助攻抗俄

圖為愛國者三型（PAC-3）飛彈。（圖：美國陸軍）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭防空戰力將迎來重大升級！根據《Defense Express》報導，德國國防部長皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）宣布，德國與美國已達成協議，將向烏克蘭緊急提供5套「愛國者」（Patriot）飛彈系統，以反制俄羅斯持續不斷的空襲。

皮斯托瑞斯在最新一輪「烏克蘭防務聯絡小組」會議上強調，協助基輔建立強固的防空網是當務之急。這項承諾是在他近日訪問華府，並與美國國防部長赫格塞斯會晤後敲定的聯合倡議，旨在盡速交付這批關鍵軍備。

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「愛國者」是目前全球最先進的地對空防空系統之一，能有效攔截飛機、巡弋飛彈與彈道飛彈。此舉被視為保護烏克蘭重要城市與關鍵基礎設施，不受俄軍飛彈與無人機攻擊。

烏克蘭目前僅部署了少數愛國者飛彈連。面對俄羅斯大規模的空襲，擴充這類先進系統的數量，被視為維持烏克蘭戰場穩定與提升軍事韌性的核心關鍵。

儘管皮斯托瑞斯未公布具體的交付時程，但他強調，後續執行細節將與國際夥伴緊密協調。他表示：「未來幾天我們將在互信基礎上與夥伴協商。」這顯示此次軍援涉及複雜的後勤與外交調度。

除了防空系統，烏克蘭的地面裝甲戰力也持續獲得補充。《Defense Express》另指出，烏克蘭新任國防部長什米哈爾（Denys Shmyhal）日前證實，澳洲承諾提供的49輛M1A1艾布蘭戰車，已大多數運抵烏克蘭，再次展現西方盟國支持烏克蘭強化軍備的決心。

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