俄羅斯狠招！中學生下場組裝無人機 量產Geran-2狂轟烏克蘭

俄羅斯官媒釋出的阿拉布加工廠畫面，可見大量已完成的「天竺葵-2」無人機垂直尾翼整齊排列。畫面中一名身穿藍色工作服的年輕人員（臉部經模糊處理），據信為參與組裝的技職學院學生。（取自Telegram）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據烏克蘭軍事媒體《Defense Express》引述俄羅斯媒體的報導，俄羅斯已在其韃靼斯坦共和國境內，全面投產伊朗設計的「見證者-136」（Shahed-136）自殺式無人機，並讓年僅16歲的技職學院學生參與組裝工作。

俄媒發布的影像顯示，這座工廠位於「阿拉布加經濟特區」（Alabuga Special Economic Zone），廠房內數十架已組裝完成的俄國版「見證者」——「天竺葵-2」（Geran-2）無人機整齊排列，產量相當可觀。克里姆林宮正大量使用這款遊蕩彈藥，對烏克蘭的民用基礎設施發動攻擊。

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報導指出，該工廠與當地的「阿拉布加理工學院」（Alabuga Polytechnic college）緊密結合。學院開設了專門的無人機導航與程式設計課程，學員在此接受長達4年的培訓，並在生產區內享有免費食宿。影像證實，有年僅16歲的年輕女學生，直接在產線上參與無人機的生產組裝。

在阿拉布加經濟特區的無人機產線上，工作人員正搬運一架已組裝完成的「天竺葵-2」（俄國版Shahed-136）自殺式無人機。背景可見數十架同型機體，顯示俄羅斯已具備大規模本土化生產能力，以投入對烏克蘭的消耗戰。（取自Telegram）

這個「產學合一」的系統，讓克里姆林宮能夠快速、大規模地為其「無人機戰爭」培訓並動員所需人力，揭示了俄羅斯為應對長期消耗戰，已將國家教育資源全面納入戰爭機器的驚人程度。

消息人士透露，這些無人機的攻擊座標在發射前就已預先輸入其飛行計畫中。此外，已發布的影片也顯示，俄羅斯在烏克蘭戰場上，竟是使用美製的「道奇」（Dodge）皮卡車，作為發射這些自殺式無人機的載台。

《Defense Express》先前曾報導，俄羅斯正準備對烏克蘭發動一次性發射2000架無人機的飽和攻擊。此次量產畫面的曝光，無疑為這一威脅提供了更實質的佐證。

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