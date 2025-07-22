澎湖娛樂船出航巧遇玉山艦 遊客驚嘆國艦國造流線型美麗外觀

觀光遊樂船巧遇玉山艦，為旅程留下意外驚喜。（葉生弘提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖島澳77觀光遊樂船，今（22）日載乘遊客快樂出航，在海上巧遇國艦國造的玉山艦巡弋，娛樂船刻意放慢速度，禮讓玉山艦通過，眾人驚訝國艦國造玉山艦流線型美麗外觀，讓遊客在享受澎湖藍天碧海美景之餘，又多了國防信心收穫。

玉山艦為國艦國造軍艦，流線型外觀令人驚豔。（葉生弘提供）

島澳77船長葉生弘今日貼文表示，第一次看到1401玉山艦，而且近距離在海上，沒想到國艦國造的艦體可以那麼漂亮，除了武裝可以再多一點之外，是一艘很美的軍艦。今天為了看軍艦，刻意慢俥禮讓軍艦先過，沒有要搶船頭，就靜靜的看著軍艦從船邊開過去。

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玉山級船塢運輸艦是我國海軍首種以立體化登陸作戰為設計理念的兩棲船塢運輸艦，平時可負擔金門、馬祖、澎湖等外離島的運補任務，或在災難發生時執行災難救助及人道救援任務，戰爭時期則可編入兩棲特遣部隊增援外離島，並利用登陸艇將岸置反艦飛彈部署至島上，達成「以陸制海」的目標。

目前玉山級船塢運輸艦隸屬於海軍151艦隊，駐地為左營港。由於漢光41號10天9夜演習甫結束，國人對於國軍戰備辛勞仍記憶猶新，因此在海上出遊巧遇玉山艦，眾人心情相當興奮。

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