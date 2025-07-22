「海龍蛙兵」重心移至澎湖 未來還將接收無人艇

海龍蛙兵是隸屬陸軍航特部的精銳部隊，現駐守於澎、金、馬等外離島。（資料照）



首次上稿：07-22 15:07

更新時間：07-22 17:10（新增陸軍司令部回應）



〔記者涂鉅旻／台北報導〕鎮守外離島的陸軍精銳之師「海龍蛙兵」部署出現調整，原以金、馬為駐紮重心的海龍蛙兵，在保留適量兵力後，主力將集中於澎湖西嶼牛心灣，以利遂行各項任務、持續與美方交流；另外，配合未來新興兵力成形，海龍蛙兵也將配備無人艇，編制將作出相對應調整。



對此，陸軍司令部今（22）日下午回應，有關國軍部隊兵力部署及運用，係依敵情威脅及作戰任務需求實施規劃，以提升整體防衛戰力。而台美軍事交流屬常態性既定行程，均依年度計畫執行，陸軍援例不予評論。

「海龍蛙兵」是陸軍航特部兩棲偵察營的別稱，是具備三棲作戰能力的精銳之師，也可執行反恐、爆破、狙擊、滲透、海上巡邏與搜救等多項任務。在兩岸關係緊張之時，更時而到對岸進行「摸哨」任務，是中國解放軍相當忌憚的「水鬼」。

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海龍蛙兵主要部署在澎湖、金門與馬祖等外離島，並以後兩者為部署重心，營部則設於金門，但據傳國軍通盤考量、根據戰略調整後，將海龍蛙兵的主要兵力遷往澎湖，主要考量位於澎湖西嶼的牛心灣營區，經過「興安專案」改建後，營舍空間廣闊且設施新穎，且營區內設有軌道，可將海龍艇快速推至海上，以利海上快速馳援任務。



隨著國軍逐步引進無人載具作戰概念，陸軍規劃採購無人艇執行攻擊與偵蒐任務，在美方建議下，海龍蛙兵將獲得這類先進裝備，隨之調整現有編制，以肆應未來作戰環境。

前總統蔡英文（前面第二排左7）2022年曾視導駐守澎湖牛心灣的海龍蛙兵營舍。（資料照）此外，海龍蛙兵長年接受美方協訓，且有逐年擴充訓能的趨勢，考量當前台海局勢，美方人員在地理位置相對居中的澎湖進行協訓，會比位處第一線的金門更為妥適，亦成為此次兵力調整的重要原因之一。

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