擺脫北約國防預算倒數惡名！比利時將增購F-35及軍艦

比利時原先已向美訂購34架F-35戰機，如今將增購11架，強化防空能力。（路透）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯孫宇青／綜合報導〕比利時數十年來一直是北大西洋公約組織（NATO）國防支出最低的成員國之一，但隨著安全情勢持續惡化，該國政府最新批准一項更新版戰略計畫，將採購更多F-35戰機、第3艘護衛艦，並投入上百億歐元加強防空實力。

比利時國防部長佛蘭肯（Theo Francken）在長達100多頁的「2025戰略願景」報告前言中指出，比利時軍隊必須「徹底轉型」，打造一支能夠勝任嚇阻任務和高強度作戰的軍隊。除了增加硬體設備外，該計畫還要求在2034年將軍事人員規模增加約3分之1。

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佛蘭肯表示：「像比利時這樣的國家，只有與忠誠而強大的夥伴結盟，才能保持自由和主權。我們只有準備好在國防中展現團結一致，才能信賴他們的忠誠。」

今年稍早，比利時政府同意將國防開支提升至國內生產毛額（GDP）的2％，2025年的預算為128億歐元（約4408億台幣），打破數十年來在北約國防開支排行榜上墊底的局面。比利時2024年的國防支出佔GDP估約1.29％，僅比西班牙高一點。

接下來，比利時將在2026年至2034年期間投入348億歐元（約1.19兆台幣）提升國防能力。

比利時計畫採購的物資包括額外採購11架F-35戰機，預算為16.7億歐元（約575億台幣），準備在明年開始啟動。比利時已訂購34架F-35，迄今已交付8架，預計整個機隊將於2031年初服役。

報告指出，高強度作戰及無人機和高超音速飛彈等新威脅，使得加強空軍力量「絕對必要」，而烏克蘭戰爭表明，空中力量是避免戰事陷入僵局的必要條件。

比利時目前缺乏任何陸基飛彈防禦系統，將斥資20億歐元（約688億台幣）購買10套「先進地對空飛彈系統」（NASAMS），訂單將於2026年開始，作為逐步建立防空能力的第一步，計畫目標是保衛比利時全境，並著重保護敏感基礎設施。比利時擁有歐洲第二繁忙的港口安特衛普，以及位於布魯塞爾的北約總部。

比利時也計畫購買3套遠端防空系統，預算為20億歐元（約688億台幣），首批承諾於2029年到位。對於遠端系統，必須確保與荷蘭防空能力完全互通。雖然報告沒有詳細說明，但比利時的北方鄰國荷蘭目前裝備著美國的「愛國者」飛彈防禦系統。

計畫還包括139億歐元（約4787億台幣）用於該國的陸地機械化能力，其中60億歐元用於作戰機動。

為了增強武裝部隊的海軍力量，比利時還計畫採購第3艘反潛護衛艦，預算為13億歐元（約447億台幣）。比利時和荷蘭分別於2023年訂購2艘反潛護衛艦。荷蘭去年表示，作為增加國防開支的一部分，其訂單量將翻倍。

比利時還計畫在2027年訂購第3架MQ-9B「海上衛士」無人機，預算為2.54億歐元（約87.4億台幣）。

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