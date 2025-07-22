烏軍拆彈驚見新型匿蹤飛彈！俄射程400公里的「Kh-69」襲基輔

烏克蘭國家緊急服務局人員正在基輔郊區，吊運一枚未爆的俄製Kh-69巡弋飛彈殘骸。（圖：烏克蘭國家緊急服務局）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯近日在對烏克蘭首都基輔的大規模空襲中，投入了一款前所未見的新型武器。根據軍事網站《Defence Blog》報導，烏克蘭當局證實，在空襲過後發現了俄軍最新型「Kh-69」匿蹤巡弋飛彈的殘骸，此舉象徵俄軍的打擊能力出現了重大進化，為戰事增添了新的變數。

俄羅斯Kh-69（X-69）匿蹤空對地巡弋飛彈實體展示模型。該型飛彈推測專為Su-57匿蹤戰機設計，具備匿蹤外型與高精準打擊能力，射程最遠可達400公里。（圖：俄羅斯航空太空軍）

烏克蘭國家緊急事務局（DSNS）表示，一枚被擊落的Kh-69飛彈，墜落在基輔郊區一處民宅的院子裡，拆彈小組已成功解除其彈頭的引信，並將這枚隨時可能引爆的彈藥，移至安全地點銷毀。烏克蘭軍方指出，這枚飛彈在擊中目標前已被攔截，其攜帶的是一枚集束彈頭。

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烏克蘭軍事媒體《Militarnyi》執行總監兼航空專家庫什尼科夫（Vadim Kushnikov）分析，Kh-69代表了俄軍打擊能力的顯著演進。他指出，外界觀察家認為其作戰射程可達400公里，這也與開發商「彩虹設計局」（Raduga Design Bureau）先前聲稱的290公里射程相互映證。

庫什尼科夫強調，這款飛彈已展現出相當大的破壞潛力，例如在2024年對烏克蘭「特里皮利亞火力發電廠」（Trypillia Thermal Power Plant）的襲擊中，Kh-69就導致該電廠陷入了長時間的停擺。

這款飛彈的設計核心，是為了與俄羅斯最先進的第五代匿蹤戰機「Su-57」搭配使用，其符合空氣力學的外型設計，能完美收納於戰機的內部武器艙中。然而，Kh-69同時也具備高度兼容性，可由Su-30MK、Su-35與Su-34等多款戰機掛載發射，使其威脅性與部署彈性大為增加。

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