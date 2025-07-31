獨家》中科院與美Anduril公司簽合作備忘錄 引進無人載具丶AI指管技術

中科院已與美國新銳國防科技廠商Anduril簽署合作備忘（MOU），範圍包含「LATTICE開放式AI指管智慧決策平台」、「無人載具」等方面。圖為國造「劍翔」無人機，曾於去年的海空精準彈藥射擊操演之中亮相。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕消息人士今天透露，中科院近日與美國NGC2（師級規模的下一代指管系統）得案廠商Anduril簽署合作備忘（MOU），範圍包含「LATTICE開放式AI指管智慧決策平台」、「無人載具」等方面，為台灣與世界一流國防新創公司合作敲開大門，對國造無人機丶無人艇的後續研發將有重大助益。

他指出，引進技術只是第一步，真正的挑戰在於能否複製美國OTA模式（其他交易協議）的「敏捷」與「彈性」。這考驗著我國的決心：國防部國防創新辦公室（DIO）能否成為真正的創新催化劑？中科院能否擺脫舊思維，發揮行政法人的最大潛能？唯有讓制度革新跟上技術發展的腳步，才能將Anduril創辦人所言的「AI嚇阻」化為現實，為台灣打造堅不可摧的智慧國防盾牌。

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另據了解，Anduril創辦人Palmer Luckey 將應台灣人工智慧學校邀約，於8月4日來台以「威懾、技術和防禦臺灣」（Deterrence, Technology & Defending Taiwan）為題發表演說，根據Palmer Luckey過去公開演講中曾經主張，人工智慧（AI）與自主系統將可能成為有效遏止台海衝突，甚至避免第三次世界大戰爆發的關鍵力量。

美國國防部於2025年7月14日，曾對外宣布已與四家主要AI公司-Anthropic、Google、OpenAI及XAI，簽訂為期兩年的開放式合作協議，每家協議金額上限為2億美元。此舉旨在運用這些民間尖端AI技術資源，共同開發能夠支援各種國防任務需求的 A I代理人平台，以強化國家關鍵安全能力。

消息人士表示，據瞭解此種合作採用「Prototype Other Transaction Agreement （OTA -其他交易協議）形式，藉以避開傳統聯邦採購流程的繁瑣，讓民間創新技術能快速導入國防應用。此次以四家公司併列得標方式簽約。設計上維持市場競爭，促進合作多樣性，也有助於未來進一步針對表現優異者進行模型調整、安全驗證、效能評估，甚至考慮續約或擴大部署。 這種合作方式強調「任務導向原型開發」，重點不在於單純提供AI模型，而是根據具體國防任務需求，量身打造整體的智慧代理工作流程（agentic AI workflows），應用範圍涵蓋軍事決策支援、情報分析整合、後勤曁行政、程序自動化等多面向。

另外透過OTA契約這種靈活採購、技術整合與持續實驗的模式，美國陸軍也在今年7月18日正式宣布，向Anduril-Palantir 團隊授予將近1億美元的「其他交易協議」（OTA）合約，合約的核心是要求Anduril團隊為陸軍交付一個師級規模的下一代指管系統（NGC2）原型架構，提供快速驗證、測試與優化的原型系統。

中科院目前研製的地面部隊指管系統（如圖，取自中科院網站），未來將引進美國Anduril技術及概念，納入AI指管智慧決策平台。

Anduril Industries, Inc.是一家美國國防科技公司，由發明家兼企業家Palmer Luckey 等人於 2017年共同創立，專注於開發自主系統以解決國家安全挑戰。主要產品包括空用、地面及水下無人載具、無人機反制系統、警監系統以及指揮管制平台。

Anduril 公司開發的AI平台「Lattice」，旨在實現聯合全域指揮管制能力，各類軍事裝備（如無人機、雷達、飛彈系統及作戰載台）等，都可藉由Lattice 模組化微服務架構和邊緣運算，實現戰力部署的智慧化自主決策能力與自動化新導向的模式。其公司在國防創新的積極作為、顛覆傳統國防產業的運作邏輯，特別強調快速迭代開發、敏捷測試與模組化生產能力，此一產業發展模式也讓美國國防創新單位（DIU）加速民間尖端科技公司（尤其是非傳統的國防承包商）與國防部的媒介橋樑，並藉OTA模式以更靈活、更快速方式與企業簽訂合約。

消息人士說，天下武功，唯快不破。能高度契合當前台灣「不對稱作戰」的國防戰略方式，是「資訊」與「速度」的結合，其核心驅動力是資訊科技、網路與人工智慧。戰爭的勝負越來越取決於誰能更快、更準確的獲取、處理資訊，並做出決策（即「決策優勢」）。但技術發展需要行政事務的革新，美軍OTA就是打破舊有框架，發展組織與流程的變革，它讓美軍有能力在競爭對手之前，打破繁文縟節將尖端商業化技術快速轉化為實際戰力，確保戰場絕對優勢。

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