【影】英「威爾斯親王號」航艦將赴東瀛 是否航經台灣周邊待觀察

Hooroo, Australia. Next stop: Japan!@HMSPWLS completed her maiden visit to Australia to begin the next leg of her Indo-Pacific deployment.#CSG25 | @UKCOMCSG pic.twitter.com/FLHLR4wmJn — Royal Navy （@RoyalNavy） July 29, 2025

〔記者陳治程／台北報導〕英國皇家海軍證實，日前投入美、澳「護身軍刀」（Talisman Sabre 25）19國演習的「威爾斯親王號」（R09）航艦打擊群，已完成此次訓練的階段性任務，下一站將北赴東瀛停泊，繼續印太之旅；不過，由於此航路沿途經過南海、東海等地區，在英國國防大臣希利對台海議題表態之際，該艦是否取道台海或台灣周遭海域，值得觀察。

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英國皇家海軍「威爾斯親王號」航艦（R09）。（威爾斯親王號航艦官方X帳號）

英國皇家海軍（Royal Navy）7月29日透過官方社群宣布，現正進行「高桅行動」（Op. Highmast）遠洋航行任務的威爾斯親王號航艦暨打擊群，日前正式完成其首次造訪澳洲並參與「護身軍刀」19國聯合演習的階段任務，下一站將前往日本，繼續該艦的印太部署；日本防衛省同日也發文歡迎英軍造訪，並預告明（5）日將發布歡迎影片，展現友盟情誼。

英國皇家海軍威爾斯親王號航艦，本月將前往日本，繼續其印太部署之旅。（日本防衛省官方X帳號）

不過，回顧4年前皇家海軍航艦「伊莉莎白女王號」（R08）的印太行，當時曾經過麻六甲海峽、南海及東海等國際水域，而威爾斯親王號此次也有望循同路北上；不同的是，就在該艦駛離澳洲達爾文前2日，英國國防大臣希利（John Healey）27日曾向《每日電訊報》（the Telegraph）表示，若台海發生戰事，該國已做好為此作戰的準備（Ready to fight over Taiwan）。

基於英方立場，威爾斯親王號此次北上訪日，是否會延續「史佩號」巡邏艦（P234）今年6月的穿越路線，取道應是「國際水域」的台灣海峽，或者台灣周遭海域，值得關注。

英軍伊莉莎白女王號航艦4年前曾部署印太，未航經台灣海峽，4年後，在防範中國軍事擴張和英國防大臣表態的大環境下，該艦是否會有別以往取道台海或周遭海域，值得觀察。（英國駐澳大使館官方X帳號）

截至目前，皇家海軍「威爾斯親王號」航艦打擊群已執行「高桅行動」的遠洋部署超過百日，總航程數已突破1萬5千英里（約24140公里）、2500小時以上的艦載機飛時，預計造訪超過25國，整體任務數據還在累積當中，持續展現其全球兵力投射及作戰能力。

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