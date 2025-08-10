空射雄三飛彈測試加快腳步 8月中旬再於台中外海空域演練

IDF戰機在8月6日掛載空射型雄三的測試彈起飛，自色彈頭丶彈身漆上紅色圖案的測試彈相當醒目。（資料照，記者劉人瑋攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院研製的空射型雄三反艦飛彈系統，相關測試腳步有加快丶密集進行的趨勢，繼今年7月中旬在台中外海以同等重量水箱拋投測試丶8月6日在台東外海的模擬彈拋投測試之後，8月15日起至月底又要在台中外海及空域，進行模擬彈的進一步測試。

軍方人士今天指出，空射型雄三反艦飛彈系統的密集測試，代表著這套系統即將由模擬彈進入測試彈的階段，在8月中旬測試完成之後，下半年應可進入戰機掛載測試彈，並且有發射離架丶發射模擬鎖定海上目標，以及以測試彈丶實彈發射攻擊靶艦等作戰測評。

請繼續往下閱讀...

據了解，由於115年度國防部預算以及新一波軍事採購特別預算進入編定階段，三軍各司令部也都提出各式飛彈採購及增購的需求項目，空射型雄三反艦飛彈系統若可在今年年底前通過作戰測評，中科院就有依據可以進行空射型雄三飛彈的小批量生產，由於數量不會太多，應可在115年度國防部預算中即可支應。

雄三飛彈亮相迄今將近20年，現已量產供海軍海鋒大隊、艦艇部隊使用，可打擊150公里外敵軍艦艇，量產中的增程型還可打到400公里外目標。雄三飛彈的重量約在1400公斤左右，空射型雄三飛彈的重量據稱已減到1000公斤以下，並且將雄三飛彈的助推火箭拿掉，便於由IDF戰機來搭載，儘管體型及重量減輕，但IDF戰機具備高巡航速度，可在高空即發射空射型雄三反艦飛彈，飛彈在投放後即可適時啟動衝壓引擎掠海飛行。

名為「雄鷙專案」的空射型雄三反艦飛彈6月19日以最新的彩繪樣貌曝光，可見彈身採亮銀色、彈翼也已漆上紅黃藍三色，推測將進入下一階段測試。（資料照，IDF經國號粉專提供；記者劉宇捷製圖）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法