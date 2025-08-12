美軍練功超狂！竟造出「山寨版紅旗22」給自家飛行員打

由美國火炬科技公司 （Torch Technologies） 打造的全尺寸中國「紅旗-22」（HQ-22） 防空飛彈系統複製品。（圖：Torch Technologies）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕一家美國國防承包商近日揭露，該公司已打造出一套高仿真度的中國「紅旗-22」（HQ-22）地對空飛彈系統複製品。此舉旨在為美軍飛行員提供更逼真的假想敵目標，以利進行針對性的訓練。

火炬科技公司 （Torch Technologies） 在其整合與原型中心 （TIPC） 內部，向人員展示處於運輸狀態的「紅旗-22」（HQ-22） 飛彈系統複製品。（圖：Torch Technologies）根據《Defence Blog》報導，執行此計畫的是火炬科技公司（Torch Technologies）旗下的整合與原型中心（Integration and Prototyping Center, TIPC）。該公司表示，這些模擬系統研製目的，是「為我國軍人的訓練與測試增加真實性」。

報導指出，美軍空戰司令部官員先前曾強調，逼真的地面威脅系統，對於讓空勤人員準備好在高威脅作戰環境中，識別、反制先進防空系統至關重要。透過使用這些誘餌，飛行員與任務規劃者便能在不需實際操作或暴露外國裝備的情況下，針對敵方系統的全尺寸模型進行演練。

請繼續往下閱讀...

這套「紅旗-22」複製品雖然不具備武器功能，但其雷達與熱訊號經過精心設計，能模擬真實作戰系統的特徵，為電子作戰團隊提供更具挑戰性的訓練環境。

這並非美軍首次引入中國防空系統的複製品。美國空軍今年7月就曾公開展示一套用於飛行員訓練的「紅旗-16」（HQ-16）模擬靶車。如今，隨著「紅旗-16」與「紅旗-22」的模擬系統相繼投入生產，顯示美軍正建立一個更多樣化的威脅目標資料庫，以回應來自潛在「近乎同級對手」的挑戰。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法