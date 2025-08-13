自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

美購機載作戰管制系統 讓C-130運輸機便宜取代預警機成行動中心

2025/08/13 16:07

美國空軍上個斥資3.15億美元購買約40套輕型戰鬥管制系統（TOC-L），可安裝在C-130運輸機上。圖為C-130消防系統模組。（圖取自DVIDS）美國空軍上個斥資3.15億美元購買約40套輕型戰鬥管制系統（TOC-L），可安裝在C-130運輸機上。圖為C-130消防系統模組。（圖取自DVIDS）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國空軍上個月與博思艾倫漢密爾頓公司（Booz Allen Hamilton）簽署達3.15億美元（約新台幣94.3億）的合約，購買約40套輕型戰鬥管制系統（TOC-L），可安裝在C-130運輸機上，讓C-130運輸機變為空中行動中心，接管預警機部分職能。

軍聞網站「Air & Space Forces Magazine」報導，TOC-L是美國空軍「DAF作戰網路」計畫的早期成果之一，該計畫目的在開發更先進的指揮控制系統。計畫負責人指出，TOC-L是未來指揮與管制（C2）基礎設施的基本組成部分，包含電腦計算機、天線和軟體，能夠整合800個不同數據、圖象，呈現給空戰指揮官。

報導指出，博思艾倫公司與L3Harris合作製造16個原型系統，並於2023年開始交付。隨後由奧克拉荷馬州廷克空軍基地第752作戰支援中隊研究TOC-L的後勤和操作程序。計畫負責人表示，該系統設備全重僅約4500磅（約2041公斤），分裝至35個箱子，且大小僅會佔用C-130 的一個貨運托盤。

相較之下，傳統的控制和報告中心包括AN/TPS-75雷達、AN/TYQ-23作戰模組、通訊終端等。一個完整的控制和報告中心單位大約包括350名人員、170輛車輛、22台發電機等，需要多架C-17運輸機才能運送。

