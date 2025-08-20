70公厘火箭一年射逾10萬枚需求旺盛！美陸軍尋新品盼打無人機

圖為美軍現役的「海神70」（Hydra 70）2.75吋火箭彈。（擷自通用動力「軍械暨戰術系統」子公司官方文件）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕70公厘「海神」火箭彈（Hydra 70）便宜又好用，甚至發展出加裝導引套件版本，過去10年中，已有超過170萬枚海神系列火箭彈射擊，美國陸軍每年就會發射超過10萬枚，需求量龐大。對此，美國陸軍近期也邀請廠商開會，尋求新型火箭彈，並要求能夠對抗無人機。

軍聞網站「The Warzone」報導，除了尋找新型火箭彈，美國陸軍也正尋找能增加「海神」庫存的方法，雖然該系列最高年產量為33萬枚，但通常會低於該數字。

報導指出，負責「海神」專案的彈藥辦公室7月與行業進行簡報會議，美國陸軍歡迎任何替代方案，但承包商需要報告採用方案的商業案例，以抵銷資格認證和整合成本。任何替代設計都必須能夠打擊至少約5英里（8公里）外的目標，或在精確導引配置下打擊4.3英里（7公里）外的目標，並配備高爆彈、箭形彈和訓練彈頭選項。這些火箭還需要與APKWS II導引部分和陸軍標準的19聯裝70公厘M261火箭吊艙相容。

圖為「海神」火箭彈系列，可模組化互相更換各種部件。（圖取自美國陸軍）

報導指出，美國陸軍也在發展「海神」第2代，重點在擴大射程至12公里，預計在2035年投入使用。對於增加「海神」產量，美國陸軍也在探尋多元方式，如利用3D列印製造部份零件等。

而在對抗無人機上，「海神」火箭彈目前多以加裝APKWS II導引套件來解決，目前APKWS II也正在開發新版本，可在現有雷射導引頭上再安裝紅外線導引頭，兩種模式並可切換。

