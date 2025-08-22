海軍重啟下一代巡防艦計畫 賴總統視導168艦隊做重大宣示

新型飛彈巡防艦計畫確定重新啟動！賴清德總統今（22）日前往宜蘭勗勉海軍一六八艦隊時出重大宣示，他說，籌措進來的武器裝備，包含下一代巡防艦、無人載具的獲得，以及國軍所有軍事需求的汰舊換新，政府都會給予支持。圖為海軍過去公佈的新一代巡防艦示意圖及模型。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕賴清德總統今（22）日前往宜蘭勗勉海軍一六八艦隊時出重大宣示，他說，籌措進來的武器裝備，包含下一代巡防艦、無人載具的獲得，以及國軍所有軍事需求的汰舊換新，政府都會給予支持，堅定做國軍的後盾，與時俱進，提升國軍整體戰力。

賴總統這項宣示，代表一度中止的海軍下一代巡防艦計畫，已經重新啟動。軍方人士說，115年度的國防預算中，就會看到下一代巡防艦計畫的籌獲時程丶預算。下一代巡防艦的噸位，也會從最早規劃的4500噸，提升至約6500噸左右。

海軍過去是以新一代飛彈巡防艦為稱，並以「震海計畫」為計畫代號，為我國國艦國造政策中重要的一環，新型飛彈巡防艦規劃搭載有如神盾系統的主動電子掃描陣列雷達（AESA），以及採用新一代艦用戰鬥系統、搭載「華陽」垂直發射系統的各式防空及反艦火力、雷達聲納事態感知系統等次系統。

不過，在中科院執行科研的陣列雷達部分，因海軍先行要求是研發被動陣列雷達，後又要求改為主動陣列雷達，中科院研製的被動陣列雷達體積噸位過大，海軍末予採用，後續又無解導致案件擱置。

但新型飛彈巡防艦的案子只是一度中止，並未取消。海軍司令部在去年11月悄悄的針對「下一代作戰艦艇合約設計案」進行資料公開徵求，在政府採購網中的說明，更明確宣布海軍預計於115年執行下一代作戰艦艇合約設計工作，請廠商依艦艇工作分類系統提出試製企劃書及款價。

軍方人士今天說，賴總統今天的宣示，為海軍的建軍計畫注入了強心針，相關建軍計畫將會加速進行推動。他並且表示，建軍計畫的名稱由新一代改稱為下一代，代表許多系統的規劃也將有全新的面貌，以符合未來台海作戰環境需求。

