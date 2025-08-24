30名北韓士兵越過南北韓邊境 南韓鳴槍警告

約有30名北韓士兵於19日穿越軍事分界線向南移動，南韓軍方鳴槍警告。（路透）

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由美國領導的聯合國軍司令部（UNC）24日指出，近期有30名北韓士兵無視警告，越過南北韓邊境，南韓軍方對此鳴槍警告，聯合國軍司令部目前正對此事進行調查。

根據南韓《韓聯社》報導，聯合國軍司令部提及，聯合國軍司令部停戰委員會（UNCMAC）調查小組確認，約30名北韓人民軍成員越過了軍事分界線（MDL），南韓軍方多次透過廣播，警告北韓士兵勿再向前，告知對方已超過軍事分界線，不過北韓士兵並未回應。隨後，南韓軍方在指定的鳴槍警告射擊區域內射擊，迫使北韓士兵退回軍事分界線以北。

聯合國軍司令部停戰委員會目前已經針對此事件展開調查，據南韓聯合參謀本部說法，此事件發生在本月19日。聯合國軍司令部提到，北韓軍方先前曾通報，他們計畫在「非軍事區」（DMZ）的部分區域進行建設，未來將針對北韓士兵越界一事和北韓人民軍進行接觸討論。

