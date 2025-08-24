「北約標準」國防預算2030年達GDP5％ 蘇紫雲：有助生存與戰略溝通

國軍海空精準飛彈射擊操演，發射天弓三型飛彈。後繼彈種也可望納入國防預算之中採購。（資料照，空軍司令部提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕行政院上周四通過明年度中央政府總預算，備受關注的國防預算達9495億元，佔GDP 3.35％，總統賴清德也宣示要在2030年達到GDP 5％目標。對此，國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲發表評析指，我國國防預算參考其他國家定義，納入退輔會退除役官兵退休給付、海巡署支出，有利於國際接軌、彰顯防衛決心，也有助台灣生存與國際戰略溝通。



（以下「國防預算採北約標準，有助臺灣生存與國際戰略溝通」全文，由國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲所撰寫，刊登於國防院網站即時評析專區。本報獲國防院授權全文刊載）

國防預算對臺灣的安全是必要而非想要，亟需要社會的支持與共識。總統賴清德表示明年度國防預算將占GDP3.32%，也可望在2030年前比照北約的標準，達到GDP 5%。另行政院會通過115年度總預算案，國防預算採「北約標準」，納列退輔會退除役官兵退休給付及海巡署支出，總計9,495億元達歷史新高，約佔GDP3.32%。其預算構成包含，國防部主管5,614億元、特別預算1868億元、非營業特種基金654億元，較今年度增加1,768億元、年增率22.9 %，額外納列者為「退輔會退除役官兵退休給付」1,309億元、海巡署295億元。其中所謂的北約標準，的確可將這些經費支出包含在內。

北約國防預算的定義





首先是國防預算的定義（defence budget definition）。依照北約「國防開支的說明文件」（Defence Expenditure of NATO Countries, 2014-2024），將國防支出定義為「國家政府為滿足其軍隊、盟國或聯盟軍隊的需要而專門支付的費用」（a national government specifically to meet the needs of its armed forces），其重點可歸納如后。

一、軍文職退役人員給付

政府支付給軍事部門退休軍人和文職人員的退休金、俸祿也含括在內，無論這些經費是由國防部還是其他部會的預算編列（pension payments are made from the budget of the MoD or other ministries）。

這也見諸於美國防預算，如美國知名的政策分析公益智庫「美國事實」（USAFacts） 便指出美國2023年為例，國防預算總額8,200億美元其中人力維持費1,840億美元佔預算總額22.4%，包括現役、備役及退役人員之俸給（compensation for active, reserve, and retired troops），另研究型組織「世界經濟」（The Global Economy）也指出。「日本的軍力支出定義「包括軍職與文職人員費用，退役人員的退休金與社會服務支出也包含在內」、南韓軍費支出也「包括退役人員退休金。」

二、符合防衛目的之支出

國防支出的一個主要組成部分除國防部（MoD）本部、武裝部隊包括陸軍、海軍和空軍外，它們也可能包括「其他部隊」（other forces），例如內政部部隊、國家警察性質特同我國保警、憲兵（gendarmerie）、御林軍（carabinieri）、海岸防衛隊等。同時，用於維和及人道主義行動的支出（由國防部或其他部會支出）、武器銷毀、裝備及彈藥的支出、乃至於北約管理信託基金的捐補助（類似我國特種基金等）均計入國防支出。此外，基礎設施防護等「軍民協同活動」（mixed civilian-military activities）軍事部分的支出亦包括在內。

臺灣國防預算的GDP課題





近年臺灣國防預算應佔GDP3%說法的緣起，來自於2003年國防部委外研究報告「國防預算占國內生產毛額」的跨國比較分析，指出基於國家安全及兩岸軍力平衡的考量，我國國防預算占GDP比率的合理數值，應該介於2.84至3.2%。

歷經22年的曲折決策，我國參考其他國家國防經費的定義，可以還原相關防衛成本的實際狀況，有利與國際接軌並彰顯我國防衛決心，然而核心的軍事資源仍需合理增加以維持戰力需求。然而這不是國防部單一部會可處理，主因是中華民國的財政規劃比較謹慎，依照國際貨幣組織（IMF）、「經濟合作暨發展組織」（OECD）數據，我國中央政府支出僅佔 GDP 16%，與其他經濟發達國家佔GDP 3成以上的編列方式不同，因此需要中央政府與社會大眾溝通才能進行財政改革，國防預算也才能真正增加。而在增加國防預算的同時，政府也有義務誠實向社會溝通，我國面對的生存挑戰，並力求軍事資本的投入也能對經濟產生加乘效益，達成「國防經濟」（defense economics）的效果，此亦為北約訴求「智慧國防」（smart defence）的重點。

