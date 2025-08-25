射程450公里！ 美將售烏「增程攻擊彈藥」 威脅俄軍縱深

圖為美製「增程攻擊彈藥」（ERAM）空射巡弋飛彈示意圖。據報導，美國已批准向烏克蘭出售3350枚此型飛彈。（圖：Army Recognition）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《華爾街日報》24日報導，在烏俄和平談判陷入僵局之際，美國總統川普政府已於本週批准向烏克蘭出售多達3350枚的「增程攻擊彈藥」（Extended Range Attack Munition, ERAM），預計約6週後即可交付。此舉被視為美國對烏軍援的一大突破，將大幅增強烏克蘭對俄羅斯縱深目標的打擊能力。

川普談判後放行 歐洲盟邦買單

報導引述消息人士說法指出，這批總價值高達8.5億美元（約新台幣259億元）的軍售案，先前因川普正與俄羅斯總統普廷及烏克蘭總統澤倫斯基進行斡旋，而一度遭到延遲。如今川普在談判後決定放行，其所需資金則主要由歐洲國家資助。

這批軍售案中，除了ERAM飛彈外，還包含了其他防空系統，以及射程達145公里的「導引多管火箭系統」（GMLRS）彈藥。

ERAM是一款空射型的長程巡弋飛彈，被歸類為「空對面遙攻武器」（air-to-surface standoff weapon），其模組化設計使其能打擊陸地與海上等多種目標。根據信源，其射程介于240至450公里之間，將能有效威脅過去烏軍難以觸及的俄軍後方高價值目標。

每次使用仍需五角大廈批准

值得注意的是，這項軍售案附帶了嚴格的但書。消息人士透露，即便飛彈交付烏克蘭，每一次的實際使用，仍需獲得美國國防部的批准。此一限制，延續了五角大廈數月以來，阻止烏克蘭使用長程飛彈打擊俄羅斯領土的政策。然而，此次批准出售如此大量的長程武器，本身已代表華府立場的重大轉變，為未來的戰局增添了新的變數。

