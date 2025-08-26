限制級
美國3艘神盾艦「兵臨城下」 委內瑞拉急派兵「掃毒」
美國海軍搭載神盾戰鬥系統的驅逐艦格雷夫利號（USS Gravely）。為打擊販毒集團，該艦是美國正向委內瑞拉外海部署的3艘驅逐艦之一。（法新社檔案照）
涂鉅旻／核稿編輯
〔編譯陳成良／綜合報導〕在3艘美國軍艦直逼家門口的強大壓力下，委內瑞拉左翼獨裁強人馬杜洛（Nicolas Maduro）政權似乎讓了步，願意打擊販毒行為。根據法新社報導，委內瑞拉內政部長25日宣布，將派遣1萬5000名部隊至鄰近哥倫比亞的邊境地區，執行「掃毒」任務。
美軍三艘神盾艦直逼家門口
報導指出，美國為加強制裁遭華府指控為販毒集團首腦的馬杜洛，近期已派遣3艘搭載神盾戰鬥系統的驅逐艦，駛向委內瑞拉外海的國際水域。美媒更披露，華府正計畫派遣4000名陸戰隊員至該區域。此外，美國政府近期更將逮捕馬杜洛的懸賞獎金，加碼1倍至5000萬美元（約新台幣15.2億元）。
面對美軍兵臨城下，馬杜洛雖仍在電視節目上嘴硬嗆聲，宣稱「委內瑞拉是一塊乾淨、沒有販毒的領土」，不過其內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）隨即宣布，將派遣1萬5000名部隊，進駐與哥倫比亞接壤的蘇利亞（Zulia）與塔奇拉（Tachira）兩州，以強化邊境安全。卡貝友強調：「在這裡，我們確實在打擊販毒。」
美國指控,馬杜洛與卡貝友兩人,皆是已被華府指定為恐怖組織的「太陽卡特爾」(Cartel de los Soles)成員。對此,馬杜洛則反控美國正試圖推動「政權更迭」。
