外媒揭以色列轟卡達隱瞞美國內幕 F-15反方向飛紅海射彈道飛彈

華爾街日報昨日披露，以色列派遣F-15戰機反方向飛往紅海，以空射彈道飛彈方式襲擊，飛彈突破大氣層後落下，幾乎未給美國反對的反應時間。圖為以色列空軍的F-15戰機。（圖取自X@IAFsite）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕以色列9日以卡達首都杜哈藏有哈瑪斯高級幹部為名發動飛彈襲擊，引起全球震驚及批評，也引發鄰國沙烏地阿拉伯是否對領空大開綠燈的疑慮。對此，外媒昨日披露，以色列其實是派遣F-15戰機反方向飛往紅海，以空射彈道飛彈方式襲擊，飛彈突破大氣層後落下，幾乎未給美國反對的反應時間。

「Roya News」報導，「華爾街日報」昨日獨家引述美國高級官員，指出這次行動動用了8架F-15和4架F-35戰機攜帶空射彈道飛彈，目的在迅速完成任務，以便讓川普政府沒有時間反對。

一位美國高級國防官員稱，這次行動「絕對難以想像」，並指出「通知是在距離飛彈實際發射時間很近的時候發出的，因此無法撤銷或停止命令」。美國只能利用「偵測到飛彈熱訊號的太空衛星」來確定飛彈目標是卡達首都。

臉書粉專「世界特種部隊與軍武資料庫」則指出，該報報導戰機反方向往紅海飛去，在紅海上空，距離卡達最近的位置，戰鬥機向東發射了10枚空射彈道飛彈，這些飛彈先猛烈爬升，在「超越大氣層」的太空高度飛行，經過1400公里後，才猛然俯衝重回大氣層，打擊在卡達境內的目標。

「世界特種部隊與軍武資料庫」表示，以國飛彈在紅海爬升進入太空，在沙國上空時位於太空，所以沒有沙國是否「開放領空」的問題，這是因為領空的定義，不包括大氣層外的外太空。

他並指出，該報本次推估以國發射的是「長程砲兵」彈道飛彈（LORA），原本是作為「陸射版」的短程彈道飛彈。其最大射程400公里，誤差半徑10公尺內，彈頭570公斤，爆炸威力足以彌補誤差。

但空射版可由戰機提供高度與初始速度，加上優化彈道，因此射程會比400公里遠。先前估計為1000公里，所以才會推估以國必須進入他國領空發射，才能打得到卡達，但經這次實戰，顯然LORA空射型應該能攻擊1500公里左右的目標。配合戰機航程與空中加油能力，打擊範圍能擴大至2500公里外，將整個中東核心地區都納入射程。

