國軍公開2萬噸「磐石艦」靠泊太平島 17億碼頭整修工程花得值得

海軍油彈補給艦磐石艦在敦睦遠航任務時，停泊太平島碼頭，引發外界討論。（軍聞社）〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍敦睦艦隊今年4月至6月間航行13000餘浬，拜會3個友邦後返國，軍方昨釋出敦睦艦隊旗艦「磐石號」油彈補給艦，停泊於太平島碼頭照片引發熱議。值得注意的是，海委會斥資17億餘元完成太平島碼頭整修工程，原標榜可供4000噸級巡防艦停泊，如今，滿載排水量高達2萬噸的磐石艦也可泊靠此碼頭，顯見其運用潛力超過外界想像。

海軍今年度敦睦遠航訓練支隊以油彈補給艦磐石艦為核心，搭配成功級巡防艦鄭和艦、康定級巡防艦武昌艦等2艘作戰艦，今年3月完成國內航訓與展示後，4月起先後拜會馬紹爾群島、吐瓦魯與帛琉，隨後於6月初返抵國門。海軍統計，今年度敦睦艦隊一共航行13000餘浬約（約超過24076公里）。

國軍官方媒體《軍聞社》昨公布照片指出，敦睦艦隊返航時曾經過我國南沙群島的太平島，並由磐石艦停靠該地。軍媒報導敘述，磐石艦在泊港過程中，先完成小艇施放確認泊港航道狀況，由太平島大氣海洋局官兵評估流速、風向與水深等數據，在磐石艦與太平島官兵協力合作下，順利將磐石艦停靠於太平島碼頭。

磐石艦停泊太平島具有深遠意義，考量南海成為各國兵家必爭之地，太平島戰略地位更顯重要，但其碼頭與水域過去無法停泊大型巡防艦艇。海委會海巡署艦隊分署因此提案，將既有碼頭設施進行整修、強化，目標使100噸級巡防艇可常駐太平島、4000噸級巡防艦可以停靠補給。

海委會公開資訊顯示，為達到4000噸級巡防艦的停泊水深需求，外碼頭港側須至少浚挖7公尺，藉此達成必要深度，讓海巡署艦艇、國防部大型軍艦可機動執行護疆任務，並針對100噸巡防艇的常駐需求，建構可避颱水域與設施，全案共斥資17億3766萬餘元，去年4月正式啟用。吃水8.6公尺的磐石艦成功停泊該地，也讓後續軍事與執法運用更具彈性與想像空間。

