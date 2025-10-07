戰場「順風耳」被打聾 烏軍無人機獵殺俄軍王牌「居民」電戰系統

R-330Zh Zhitel機動電戰車號稱能壓制半徑25公里內無人機、GPS接收、衛星、高頻及超高頻無線電暨手機通訊。（圖擷取自俄羅斯國防部網站）

編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭軍事媒體《Defence Express》6日報導，烏克蘭無人機部隊再次取得重大戰果，成功打擊並摧毀了一套俄軍極其稀有且昂貴的R-330Zh「居民」（Zhitel）電戰系統。此次獵殺行動，再次凸顯了烏軍無人機操作員日益精進的偵察協調與精準打擊能力。

R-330Zh系統是俄軍在戰場上最先進、最具威脅性的電戰裝備之一。它不僅是一個防禦性的「電戰金鐘罩」，更是一個可引領攻勢的的「順風耳」。

在防禦上，它能製造一個巨大的電磁屏蔽區，在長達25公里的範圍內干擾地面無線電通訊，對空中通訊的干擾範圍更遠達50公里。這使其能有效癱瘓烏軍的戰術通訊網路，並干擾在其周邊飛行的無人機、GPS導引武器與衛星通訊。

在攻擊上，它能主動偵測並三角定位敵方的無線電訊號發射源，並將精準座標提供給後方的砲兵或飛彈部隊，進行致命的「反殺」。

由於技術複雜且造價高昂，R-330Zh是俄軍的稀有資產。根據公開資訊統計，自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，僅有23套此類系統被證實摧毀。因此，每一次成功的獵殺，不僅對俄軍造成巨大的財務損失，更關鍵的是，會在受影響的前線地段，製造出一個暫時的電戰「破口」。

報導指出，此次在盧甘斯克地區的行動，由烏軍「復仇之神」412團與邊防衛隊的空中偵察單位協同完成。成功摧毀這套系統，意味著該區域的俄軍暫時失去了「順風耳」與「金鐘罩」，烏軍的無人機與部隊將能更安全地進行偵察、補給與攻擊任務。

