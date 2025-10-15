韓媒快來看！國軍換裝8.6萬枝T112步槍 花28億買內紅點瞄準鏡與配件

國造TS112式反射式內紅點瞄準鏡（左）、TS112雷指器（右），都是T112步槍的配件。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕韓媒《東亞日報》近期報導指我國國防預算不足、裝備老舊，但事實上，我國軍事裝備透過外購、自製方式逐步汰舊換新。根據國防部今日發布的決標公告顯示，國軍將斥資28億餘元預算，採購「TS112式內紅點瞄準鏡」等8項裝備，預計2029年交付完畢。這項裝備的籌獲期與國軍獲得8.6萬枝T112步槍期程相符，料將提升國軍官兵射擊精準度。

南韓媒體《東亞日報》近期報導指稱，我國最大的問題在於軍事實力不足，這是因為國防預算長期以來，都在GDP2％左右，陸軍的砲兵還在使用第二次世界大戰時期的M114 155公厘榴彈砲、M101 105公厘榴彈砲，海軍的水面艦艇也有老舊問題。同時也指國軍是「草莓兵」，官兵在今年漢光實兵演習期間的開槍、握槍姿勢都不正確。

國防部長顧立雄昨對軍事裝備老舊做出回應表示，待國軍獲得新式裝備、交運到位之後，就會陸續淘汰過去舊式裝備。另外，國軍官員也曾表示，漢光實兵演習驗證重點在於實時、實地、實裝要求，其餘射擊等戰技素養，則在實彈打靶等訓練養成。

圖為展場女郎在台北航太國防展之中，手持國造T112步槍。（資料照，記者吳哲宇攝）

為加速國軍單兵槍械的汰換工作，國防部已編列需81億656萬4千元預算，自今年至2029年採購槍8萬6114枝T112新式步槍，其中今、明兩年就會產製半數以上。而T112步槍所屬配套裝備，也在近期以招標方式確認採購管道。

根據國防部今日發布於政府採購網的決標資訊，國防部採取限制性招標方式，委託軍備局生產製造中心第401廠，產製「TS112式內紅點瞄準鏡」等8項裝備，總金額為28億2709萬7900元。此案的履約期程，也是今年至2029年底，與T112步槍採購進度相符，因此實屬新式步槍採購案的配套裝備。

內紅點瞄準鏡（red dot sight）是一種無放大倍率的光學輔助裝置。透過內部發光二極體（LED）將紅點投射至鏡片中央，使用者可在保持雙眼開啟的狀態下進行瞄準，同時可以兼顧掌握目標與觀察周遭環境，經常供軍、警等單位使用。國軍一般部隊以往僅用槍械的準星進行瞄準，若加上內紅點瞄準鏡，對於官兵的反應速度、射擊精準度皆有所助益。

