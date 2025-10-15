韓版海馬士可裝反艦飛彈 鎖定出售菲律賓要贏布拉莫斯飛彈

圖為南韓的K239「天武」多管火箭系統。（圖取自韓華集團）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕韓國國防承包商韓華集團近日表示，正考慮向菲律賓等太平洋國家出售一款新型反艦飛彈，以強化東南亞國家的海上威懾能力。他們鎖定菲律賓，是因該國正推動軍事現代化，以應對中國在南海威脅，其對反艦能力的需求日益增長。

軍聞網站「Naval News」報導，該公司代表表示，為了滿足客戶對反艦能力日益增長的需求，目前正在研發CTM反艦飛彈。其潛在客戶將是擁有漫長海岸線的國家，例如歐洲國家或菲律賓等島國。

報導指出該產品可與韓華的K239「天武」多管火箭系統搭配使用，該系統可透過兩個發射吊艙攜帶從中程火箭到短程飛彈的各種彈藥。CTM反艦飛彈系統基於現有的CTM290彈道飛彈，每個吊艙可裝載四枚飛彈，每個「天武」系統共可裝載八枚反艦飛彈。

CTM-290短程彈道飛彈則類似於美軍的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS），射程大約為290公里。

韓華公司稱，該系統的打擊範圍可達160公里，並將配備整合式導引頭，其專門的導引頭設計可以「準確瞄準海上艦艇」。該反艦飛彈研發預計將於2028年完成。

報導指出，雖然韓國的多管火箭系統比「海馬士」系統體型更大，但其機動性卻比菲律賓海軍陸戰隊即將使用的「布拉莫斯」超音速反艦飛彈更強；而菲律賓目前除了印度的「布拉莫斯」飛彈外，還考慮採購中程飛彈發射器、高機動性火箭系統以及海軍陸戰隊防空系統，以應對中國海軍的威脅。菲律賓陸軍於2023年透露，正在考慮將「天武」系統納入其火砲現代化計畫。

