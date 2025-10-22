「陸勝一號」這次搞大的！ 2聯兵旅都配屬陸航、特戰及海空軍部隊

「陸勝一號」操演自25日實施至31日，這場為期7天的實兵演訓，將由駐守北台灣的陸軍裝甲542旅及中台灣的機步234旅實兵對抗。圖為國軍在2023年舉行「長青17號」操演前，由統裁官、時任陸軍10軍團指揮官章元勳中將主持校閱部隊。（軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍預計自周六（25日）起實施「陸勝一號」聯兵旅對抗操演，這次操演除了讓官兵使用空包彈，讓官兵更有臨場感，藉此達到仿真實戰的目的之外，2個對抗的聯兵旅都將配屬陸航、特戰、心戰、後備、資通電，以及海空軍部隊，對抗規模大為升級，更將展現陸軍作戰的全新思維。

陸軍司令呂坤修上將昨天在視導「陸勝操演」統裁部操演整備實況時指出，「陸勝操演」是整合過去的「長泰」、「長青」、「長勝」等操演，不僅是新的名稱，更要展現新的思維。透過由實際對抗模式，使部隊訓練更加趨近實際戰場景況，期勉各級參演主官應秉持「帶著敵情練兵」的實戰化訓練概念。

「陸勝一號」操演自25日實施至31日，這場為期7天的實兵演訓，將由駐守北台灣的陸軍裝甲542旅及中台灣的機步234旅實兵對抗。這場操演與以往「長」字操演不同之處在於，不再以軍團擔任指揮部，而是由陸軍教準部來扮演統裁部。

呂坤修上將昨日在視導「陸勝操演」統裁部操演整備實況時表示，各級幹部應秉持革新作戰思維與用兵理念，務實執行「實戰化訓練」要求，有效強化部隊指揮統合及狀況應處能力，持續提升軍種聯合、兵種協同作戰效能，厚植陸軍整體防衛作戰能量。

他指出，2個實兵旅對抗，就會有戰術運用的勝負，這次特別配屬陸航、特戰、心戰、後備、資通電，以及海空軍部隊，旅長必須了解每一支部隊的特性與作戰能力，靈活將新式武器裝備、配訓部隊等，納入各階段戰術戰法運用，充分發揮統合戰力及新式指管系統效能；另特別提醒統裁部及裁判編組人員，對於操演部隊之指揮管制、作戰指導及各項戰術作為等評鑑要項，應秉持公平、公正原則，合理評判操演勝負，藉此磨練各級指揮官決策及參謀作業能力，確達實戰化訓練目標。

