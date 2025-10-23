【影】美軍101空降師自製FPV「ABE1.01」價格僅商用同型機3成

〔記者陳治程／綜合報導〕美國陸軍第101空降師，近日推出自製的小型第一人稱視角（FPV）無人機「消耗性戰場推動者1.01」（ABE 1.01），不只僅需20分鐘即可組裝完成，全機造價更比市面同型無人機便宜7成，在部隊精準轟炸任務上深具作戰效益，有效強化美軍地面作戰能量。

美國陸軍第101空降師官兵自行研發的低成本FPV無人機「ABE 1.01」，強調20分鐘組裝完成，且價格僅市面同型機的3成，滿足部隊即時偵察、精準打擊需求。（美軍DVIDS網站）

軍聞網站「NextGen Defense」16日報導，這款全新打造的低價FPV無人機，全名為「可消耗戰場推動者」（Attritable Battlefield Enabler, ABE）1.01版無人機，是由美陸軍第101空降師新單位「機器人與自主整合處」（RAID）一手催生，整合了機器人、自主系統以及人工智慧（AI）等先進技術，這台深具性價比、作戰效能的FPV，便在在101師的肯塔基州駐地坎貝爾堡（Fort Campbell）誕生。

報導指出，「ABE 1.01」的出現，是101空降師副指揮官麥金塔許准將（Brig. Gen. Travis McIntosh）與RAID團隊，攜手多個專案單位合作的成果，這項裝備未來將在部隊「大規模長程空中突擊」任務中，發揮即時偵察與精準打擊的能力，保障該師在戰場上以靈活的作戰優勢掌握制敵先機。

美陸軍第101空降師副指揮官麥金塔許准將與他催生的「ABE 1.01」低成本FPV。（美軍DVIDS網站）

值得一提的是，根據美陸軍公開資訊，具模組化特性的「ABE 1.01」四軸FPV無人機，除具備投放C4等輕型炸藥的攻擊能力，全機還可在20分鐘內完成組裝，相比市面同型機種也有性價比。報導進一步寫道，市面同類商用無人機平均單價2400美元（約新臺幣7.3萬元），但美軍自製單機僅約750美元（約新臺幣2.3萬元），5萬台幣的價差，凸顯其成本優勢。

「ABE 1.01」的誕生也使美陸軍「特殊用途消耗性系統」（Purpose Built Attritable System, PBAS）專案邁入新階段。PBAS泛指作戰部隊可直接組裝、維護和部署的低成本、可消耗無人機，可為前線單位提供關鍵偵察與打擊能力，以有限的作戰資源發揮高效的任務能力。

美陸軍第3步兵師第1裝甲旅級戰鬥隊官兵，組裝低成本、可消耗的「特殊用途消耗性系統」（PBAS）無人機。（美國陸軍官網）

