陳文星中將視導M1A2T戰車成軍整備 120公厘砲彈6款彈藥持續採購

軍方人士今天說，有關M1A2T戰車使用的戰防榴彈、翼穩脫殼穿甲彈等6款彈種，都是隨著新型戰車交運的期程一起交運來台，至於後續的彈藥需求及補充庫儲數量，若在台建立生產線或是材料包組裝方式還未談妥，也可以用增購方式處理。（圖:取自國防部預算解凍報告）。

〔記者羅添斌／台北報導〕我國首支M1A2T戰車營將於本月底（31日）舉行成軍典禮，北台灣的地面防衛戰力將獲跨代性提升。6軍團指揮官陳文星中將前往新竹地區視導M1A2T戰車成軍整備情形，陳文星強調，M1A2T新式戰車的服役，象徵陸軍裝甲兵部隊邁入智慧化、資訊化的新時代，同時將在防衛作戰中發揮關鍵戰力，為國軍整體作戰效能注入新動能，展現「精銳、穩健、可信賴」的現代化國軍新形象。

此外，軍方先前曾規劃與外商合作，洽談是否可經由技術轉移方式，在台建立M1A2T戰車使用的120公厘砲彈的生產線，但軍方內部也有不同意見，指可直接用原廠提供的材料包，在台進行組裝，反而可以省時省成本，目前這項方案尚未最後定案。

我國首支M1A2T戰車營將於本月底（31日）舉行成軍典禮，6軍團指揮官陳文星中將（中）前往新竹地區視導M1A2T戰車成軍整備情形。（圖：取自青年日報）

我國首支M1A2T戰車營將於本月底（31日）舉行成軍典禮，6軍團指揮官陳文星中將日前前往新竹地區視導M1A2T戰車成軍整備情形。陳文星中將在聽取單位整備簡報後，針對場地、儀程、動線規劃等逐項實施研討，期能確保典禮流程周延順暢，充分展現陸軍新一代主戰力量成軍的專業形象與嶄新風貌。

陳文星中將指出，M1A2T戰車成軍不僅象徵我國陸軍戰力躍升的重要里程碑，更代表國軍持續推動國防戰力現代化的具體成果，因此典禮籌備務必秉持嚴謹、精實的態度，完善各項整備，讓社會大眾見證國軍新興戰力的強大能量與堅實基礎，彰顯「革新精進、固守疆土」的決心與實力。

