烏克蘭深入打擊俄境 莫斯科重現二戰「防空塔」

為防禦烏克蘭無人機，俄羅斯在首都莫斯科周邊，興建類似二戰「防空塔」的新型防禦工事。圖為俄軍將「鎧甲」（Pantsir）防空系統部署於高台陣地上。（圖翻攝自X平台）

〔編譯陳成良／綜合報導〕隨著烏克蘭長程打擊武器的產能與威力持續提升，對俄羅斯境內戰略目標的攻擊也日益猛烈。根據烏克蘭軍聞網站《Defense Express》報導，為因應此一威脅，俄羅斯正將首都莫斯科打造成一座戒備森嚴的「堡壘城市」，不僅在國防部大樓屋頂架設防空系統，更開始興建類似納粹德國在二戰時期使用的「防空塔」（Flakturms），凸顯克里姆林宮對烏克蘭打擊能力日益增長的極度焦慮。

報導指出，烏克蘭的打擊行動，主要集中於系統性地摧毀對克里姆林宮軍事後勤至關重要的俄羅斯煉油廠，但也已擴及至生產武器的兵工廠。為此，俄軍正緊急強化其防空網絡，試圖部署反無人機、機動火力小組等方式攔截，但成效甚微。

證據顯示，俄羅斯境內只有極少數地區，達到了能抵禦烏克蘭攻擊的密集、多層次防空水準，其中最重要的就是莫斯科。自2023年以來，克里姆林宮已將S-300與S-400飛彈系統重新部署至首都，並在包括國防部在內的建築物屋頂，安裝了「鎧甲」（Pantsir）防空系統。

開源情報（OSINT）專家更詳細記錄了這種軍事化進程。記者克魯托夫（Mark Krutov）的一個地圖繪製計畫，已將莫斯科及其周邊數十個防空陣地的位置視覺化，其中就包括了新型的「防空塔」。

只保領導不保全國 曝露俄防空網致命缺陷

《Defense Express》指出，除了首都，另一個戒備森嚴的區域，是普廷位於瓦爾代的官邸。開源情報研究人員已在該處確認了至少13座防空塔式防禦陣地、S-400防空系統，以及專為偵測小型無人機而設計的ROSC-1雷達站。報導強調，這顯示克里姆林宮防衛資源集中於政治核心。

據報導，此一策略的後果是，俄羅斯的工業區與石油基礎設施，仍然高度脆弱，烏克蘭持續成功地對俄羅斯腹地進行深度打擊，就是最有力的證明。

