美國重兵佈署加勒比海反毒只是表面？ 柯天龍：重繪全球權力版圖

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國部署重兵於加勒比海，持續打擊通過該海域的運毒船艦，同時也對委內瑞拉馬杜羅政權施加壓力。不過，在這場看似反毒、反「流氓政權」的行動，國防院向學者柯天龍（Italo Matos de Queiroz）邀稿分析，這正重新描繪全球權力地緣政治版圖，美國堅持在西半球維持永久主導地位，俄羅斯、中國也可合理地在烏克蘭、台海、南海等採取同樣行動，這種鏡像效應使「勢力範圍」再被視為全球政治可接受框架，削弱美國自創的自由國際秩序。



（原文「美國在加勒比海的戰略如何重塑全球規則」由國防院邀請學者柯天龍（Italo Matos de Queiroz）撰述，本報獲國防院同意全文轉載）





華盛頓在加勒比海的行動並非單純的反毒行動，而是為了重新確立其在西半球的主導地位。尤其是對抗中國與俄羅斯在拉丁美洲影響力日增的趨勢。北京藉由基礎建設融資、科技出口與能源合作，重塑了區域經濟格局。儘管美國在軍事上仍佔優勢，但中國已成為多個南美國家的主要貿易夥伴。

在過去兩個月，美國大幅擴張其在加勒比海的軍事部署，被分析人士形容為冷戰結束以來該地區規模最大的軍力集結。此次部署包括龐大的軍事資產：軍艦、戰鬥機、B-52轟炸機、無人機及偵察機等，顯示華盛頓重新聚焦於其南部邊緣的戰略利益。美國海軍的福特級航空母艦「傑拉爾德‧R‧福特號」（USS Gerald R. Ford -CVN-78）目前已部署於委內瑞拉作戰範圍內，並有數百名美國海軍陸戰隊員負責區域安全任務。川普總統同時也授權中央情報局（CIA）在委內瑞拉展開秘密行動。

此次升級的重要部分，包括重新啟用位於波多黎各塞伊巴（Ceiba）的羅斯福海軍基地（Roosevelt Roads Naval Station）。這些行動伴隨著新的隱蔽行動展開。川普總統公開指控尼可拉斯‧馬杜羅 （Nicolás Maduro）領導一個「毒品恐怖組織」，並授權 CIA 進入委內瑞拉執行任務，引發加拉加斯市強烈譴責。近期，美軍已在加勒比海域對疑似運毒船隻進行空襲與海上打擊，並且造成傷亡。同時，美國空軍派遣 B-52 戰略轟炸機巡航該區，對犯罪網絡及委內瑞拉政權形成可見的威懾。這一連串軍事動作令人聯想到 1989 年美國入侵巴拿馬的行動，當時美軍推翻了因毒品走私與勒索罪被起訴的曼努埃爾‧諾瑞加（Manuel Noriega）將軍。那場名為「正義行動」（Operation Just Cause）的入侵，被官方定義為「反毒與恢復民主」的行動。

儘管委內瑞拉並非全球主要的古柯鹼生產國，但它已成為全球毒品貿易的重要轉運與分銷樞紐。該國綿延的加勒比海岸線直接通往南美、北美、西非與歐洲的海上航道，使其成為毒販將哥倫比亞生產的毒品輸往國際市場的關鍵門戶。

根據美國官員的說法，委內瑞拉安全部隊中的某些成員涉嫌協助或保護價值數十億美元的毒品運輸，使約全球 10% 至 13% 的古柯鹼供應經由委內瑞拉流通。華盛頓長期指控多名委內瑞拉高層軍政人物參與或庇護這些活動，並與該國軍方及情報體系相關的「太陽販毒集團」（Cartel de los Soles）網絡有關。

2020 年，美國司法部正式以共謀販毒罪名起訴馬杜羅總統及多名高級官員，指控其與哥倫比亞武裝團體合作，將毒品走私至美國。儘管馬杜羅尚未被逮捕，僅送到美國受審，且多項指控仍缺乏確鑿證據，但這些指責進一步強化了華盛頓的敘事：委內瑞拉國家機器已深陷跨國犯罪體系之中，為美國擴大其在該區的反毒行動提供正當性。

美國軍事行動的本意





美國近期在加勒比地區的軍事部署，是一場經過精心計算的力量展示，其目的更偏向威懾與訊號傳達，而非入侵。儘管區域內軍力龐大，但對委內瑞拉的地面入侵仍極不可能。該國的地形、政治風險及潛在的非對稱抵抗，使入侵行動極具複雜性。相反地，華盛頓似乎傾向於採取「外科手術式」打擊而非全面戰爭。類似川普第一任期在敘利亞與伊朗的空襲行動，這些定點攻擊可削弱委內瑞拉的軍事應變能力，同時避免地面戰所帶來的政治與人道成本。

這場軍事集結帶來了政治與安全不穩的陰影，美國可能透過資助或武裝準軍事組織與叛亂派系，從內部削弱馬杜羅政權，這種策略既符合美國川普政府的利益，也符合美國歷年來的秘密干預模式。

事實上，美國的軍事行動存在著很大的弔詭之處。一方面，美軍大規模的部署實則很難說明它僅是為了反毒行動。二方面，這樣的大規模部署也並非真正在進行政權更替。

門羅主義重現





川普第二任期的外交政策展現出明顯的「新門羅主義」色彩，呼應 19 世紀美國對歐洲列強不得干涉美洲的警告。從他威脅要「奪回」巴拿馬運河、開玩笑稱加拿大為第 51 州，甚至建議以武力「奪取格陵蘭」，這些言論雖顯狂放，卻反映出一套更深層的地緣政治邏輯，即回歸美洲例外論的半球專屬權。

在這種背景下，美國在加勒比地區的行動已不僅僅是打擊毒品，而是旨在重新鞏固其在西半球的主導地位，特別是應對中國與俄羅斯在拉丁美洲影響力日益增長的趨勢。而北京正在透過基礎建設投資、科技輸出及能源合作，改變區域經濟格局。雖然美國在軍事上仍具優勢，但中國已成為多個南美國家的主要貿易夥伴。

川普的作法顯示，他試圖重建一個在「美國戰略主導下」的影響圈，允許南美國家經濟自主，但必須在華盛頓設定的界線內運作。這或許可解釋美國對區域各國的壓力外交：要求配合對委內瑞拉的制裁、阻止華為 5G 擴張，以及抵制中國在巴拿馬、巴西與加勒比地區的港口投資。

戰略運行中的大棋局





加勒比海局勢並非獨立事件，而是美國在所謂「後院」重申霸權更廣泛戰略的一部分。同時透過強化軍事力量、經濟制裁與秘密行動，華盛頓正以「反毒」與「反制惡性政權」為名，測試 21 世紀干預主義的邊界。

這場多層次行動揭示了美國外交的新階段：運用硬實力與強制性外交，向世界重申美國的「紅線」。然而，這也暴露出一個現象，即一個超級強權在多極化的現實世界中，試圖重新奪回其區域主導權。

跨國與象徵層面的棋盤：大國的鏡像博弈





美國堅持在其地區內維持永久主導地位，並將西半球定義為「不可協商的影響範圍」，此舉等同於為俄羅斯與中國的類似行為，提供正當性。

換言之，若美國宣稱西半球為其專屬勢力範圍，俄羅斯與中國亦可合理化在自身區域（如烏克蘭、南海、臺灣海峽）採取同樣的行動。這種鏡像效應使「勢力範圍」再次被視為全球政治的可接受框架，削弱了美國自創的自由國際秩序。

最終，這種「特權對稱」，即每個大國皆宣稱擁有塑造其鄰近區域秩序的「例外權利」，正侵蝕著美國試圖維護的國際秩序基石。美國在加勒比的行動，或許表面上是反毒與反「流氓政權」，但實質上，正重新描繪全球權力的地緣政治版圖。

