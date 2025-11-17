中國福建號航艦服役 李志堯示警：戰時可能部署南海斷台灣補給線

中國第三艘航艦「福建號」本月初正式服役。（美聯社檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國第三艘航艦、首艘採用電磁彈射的「福建號」航艦正式服役，其對於台海乃至於印太地區的影響值得關注。國防院學者李志堯分析，「福建號」航艦規格更接近美國航艦，艦載機採第四代、第五代結合使用，若爆發衝突，未來可能以部署在南海，擔任截斷台灣海上補給線任務為主。

（原文「中共邁入三航母時期，臺海安全添變數」由國防院國防戰略與資源研究所委任副研究員李志堯撰寫，本報獲國防院同意全文轉載）

中共海軍「福建艦」於11月5日入列服役，這個訊息顯示其已正式邁入「三航母時期」。有臺灣學者表示，中共海軍一旦擁有三個航母戰鬥群，理論上平時可以有一艘航母在港進廠保養維修、一艘航母在南海訓練（等於部署在南海），另一艘航母就可以常態化在臺灣東部的西太平洋維持巡弋，這代表如果中共要武力犯台，其航母戰鬥群將直接在作戰位置附近就位，執行打擊臺灣東部海軍及空軍的戰力保存區。不過，筆者卻有另外的看法列敘如後。

共軍「福建艦」未來將在南海截斷臺灣海上補給線

中共曾於1992年提出一項重要的戰略理論，指出臺灣與中共間未來選擇的戰場是「南海」，而非「台海」，藉由航母戰鬥群遂行南海之封鎖，切斷台海之運補航線，期在中共有利之海域誘使臺灣戰機、艦艇脫離基地作戰狀況下，一舉予以圍殲，俾「以戰促和」，迫使臺灣與中共談判。亦既兩岸一旦在南海發生軍事衝突，中共可迅速調集南部戰區及南沙周邊大型島礁所部署的海空兵力，伏擊或圍殲國軍遠赴太平島解危之海空兵力，進而徹底截斷南沙海上補給線迫台接受和談，此舉將為臺灣的生存帶來嚴重威脅。

換言之，直通式甲板航母「福建艦」它比「遼寧艦」和「山東艦」規格更接近美國航母，係採用電磁彈射器起飛方式，艦載機聯隊的飛機數量也會遠超過「遼寧艦」和「山東艦」，至少在60架以上，且未來一定會有殲-35匿蹤戰鬥機上艦。也就是說，新航母將會四代機和五代機結合使用，四代機殲-15T可以攜帶大量的對空、對地、對海飛彈攻擊敵軍，未來將以部署在南海擔任截斷臺灣海上補給線任務為主。

共軍「遼寧艦」和「山東艦」在保障第二次核反擊陣地安全

當然，中共不會輕忽美國未來介入台海軍事爭端的可能性，而中共的首艘航母「遼寧艦」在整建完工前，原是俄國航母「庫玆涅佐夫上將號」的姊妹艦（原名「瓦良格號」航母，於2000年時以半成品的船身狀態出售中共），並於2005年5月被發現在遼寧大連造船廠進行整建工程。後續成軍的第二艘航母「山東艦」亦是參考「遼寧艦」的規格予以改良自製。因此，中共研製這兩艘同型式航母的戰略考量，應是仿效冷戰時期前蘇聯的做法，戰時輪班部署在南海打造「航母堡壘」，營建一個專門護航共軍洲際彈道飛彈核潛艦的特別保護區。

事實上，中共沒有其它海域能為洲際彈道飛彈核潛艦提供更好的護航，相對於南海來說，其它海域對共軍洲際彈道飛彈核潛艦更危險，更難以保障水面下的核潛艦之安全。易言之，以南海為基地，部署射程更遠的潛射洲際彈道飛彈核潛艦，已成為中共威懾美國介入台海軍事爭端的最佳戰略選擇，只要中共航母戰鬥群出現在己方核潛艦的巡邏區，美軍就無法使用空中反潛機和水面艦艇威脅共軍之潛射洲際彈道飛彈核潛艦；在這種情況下，美軍若想攻擊共軍核潛艦，就必須首先摧毀共軍的航空母艦及其護衛各型艦艇，然而在中共南海三亞軍事基地周邊附近之陸基戰鬥機、陸基反艦飛彈與陸基彈道飛彈、巡弋飛彈的掩護下，勢必增加美軍發動攻擊的風險與成本效益，從而保障共軍核潛艦遂行第二次核反擊預備發射陣地的安全。

共軍航母在戰時應不會部署在台灣東部外海

根據第二次世界大戰美、日「中途島海戰」之日本4艘航母遭到擊沉的經驗教訓——航母不宜部署在敵方陸基戰鬥機作戰半徑內之戰史來看，中共戰時派遣航母戰鬥群至該海域的可能性不高。更深一層的研析，台灣東部海域之上方有美軍駐守日本的陸基飛機和各型軍艦（包含航母）；右方有美軍部署於關島的陸基飛機和各型軍艦（包含航母）；下方是菲律賓的蘇比克灣軍港，目前雖無美軍駐防，但雙方有協議於戰時美軍艦艇（包含航母）可以進駐該港。以此觀之，倘若中共戰時派遣航母戰鬥群至台灣東部外海作戰，恐將陷入美、日、台空中戰機（F-15、F-16、F-18作戰半徑約1,500至2,000公里，配備空射型魚叉反艦飛彈射程約220公里）和水上各型船艦（美製新型具反艦能力的戰斧巡弋飛彈射程約1,600公里、台製新型增程雄三巡弋反艦飛彈射程約2,000公里）四面飽和攻擊的危局，共軍應會針對前述情勢而有所審慎評估，更何況共軍若以093-B核動力攻擊潛艦在台灣東部外海水下發射攻陸巡弋飛彈或反艦飛彈，再結合大陸本土各類陸基彈道飛彈的輔助攻勢，仍然可以達成對台灣行「顛倒正面攻擊」，以及對美國行「反介入作戰」的目標。

