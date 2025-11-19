自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

無差別空襲！俄11架無人機狂轟哈爾科夫 民宅、醫院起火釀7傷

2025/11/19 08:52

俄羅斯近來持續對哈爾科夫發動攻擊，本月17日，哈爾科夫州巴拉克利亞（Balakliia）1棟公寓遭俄軍飛彈命中受損。（路透）俄羅斯近來持續對哈爾科夫發動攻擊，本月17日，哈爾科夫州巴拉克利亞（Balakliia）1棟公寓遭俄軍飛彈命中受損。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭官員表示，俄羅斯無人機19日空襲了烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv），包括民宅和醫療機構，引發火災，造成7人受傷，當局已緊急疏散居民。

路透報導，午夜過後，無人機襲擊了位於哈爾科夫市中心的索羅畢德斯基區（Slobidskyi）、奧斯諾維揚斯基區（Osnovyansky）兩個行政區。哈爾科夫州長席尼胡波夫（Oleh Syniehubov）指出，空襲共動用了11架無人機，造成7人受傷。

哈爾科夫市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）則稱，受損公寓已有22名居民被迫疏散。泰芮可夫補充，另有1架無人機衝入了當地一間醫療機構，造成1名醫師受傷，並破壞了建築物和附近車輛。

哈爾科夫距離俄羅斯邊境約30公里，俄軍近來持續對哈爾科夫發動飛彈、無人機與火砲攻擊，摧毀民宅和基礎設施、切斷電力供應，使居民長期處於空襲警報中。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中