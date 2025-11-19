無差別空襲！俄11架無人機狂轟哈爾科夫 民宅、醫院起火釀7傷

俄羅斯近來持續對哈爾科夫發動攻擊，本月17日，哈爾科夫州巴拉克利亞（Balakliia）1棟公寓遭俄軍飛彈命中受損。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭官員表示，俄羅斯無人機19日空襲了烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv），包括民宅和醫療機構，引發火災，造成7人受傷，當局已緊急疏散居民。

路透報導，午夜過後，無人機襲擊了位於哈爾科夫市中心的索羅畢德斯基區（Slobidskyi）、奧斯諾維揚斯基區（Osnovyansky）兩個行政區。哈爾科夫州長席尼胡波夫（Oleh Syniehubov）指出，空襲共動用了11架無人機，造成7人受傷。

請繼續往下閱讀...

哈爾科夫市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）則稱，受損公寓已有22名居民被迫疏散。泰芮可夫補充，另有1架無人機衝入了當地一間醫療機構，造成1名醫師受傷，並破壞了建築物和附近車輛。

哈爾科夫距離俄羅斯邊境約30公里，俄軍近來持續對哈爾科夫發動飛彈、無人機與火砲攻擊，摧毀民宅和基礎設施、切斷電力供應，使居民長期處於空襲警報中。

